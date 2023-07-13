В Україні з'явиться єдина публічна база санкцій

До цього часу єдиної публічної бази санкцій не існувало

Реєстр вестимуть двома мовами – українською та англійською

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8392 про створення державного реєстру санкцій. Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

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Документ підтримали 314 депутатів.

«До цього часу єдиної публічної бази санкцій не існувало – банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори – свої, всі викручувались як могли. Для мене це питання, яке треба було вирішити ще дев'ять років тому, однак, попри очевидність проблеми, чомусь не було достатньої рушійної сили», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що дані реєстру мають бути відкритими та загальнодоступними, його будуть вести двома мовами – українською та англійською.

У реєстрі планується розміщувати таку інформацію:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які застосовуються до кожної особи;

органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування санкцій;

перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації;

відомості про суб’єкта внесення пропозиції щодо застосування санкції;

інші відомості, які будуть зазначені в положенні про державний реєстр санкцій.

Нагадаємо, 5 липня Зеленський ввів санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.