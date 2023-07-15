Наступний саміт НАТО буде для України переможним – Данілов

Робота щодо військового компоненту та переходу на озброєння і стандарти НАТО в Україні просувається з великою швидкістю

Україна дуже багато отримала від нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі, а наступний саміт, який проходитиме у США, буде для нас переможним.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Українському радіо».

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«Ми дуже багато отримали від цього саміту. Звичайно, хотілося б, як завжди, більше, але навіть те, що ми отримали, – це велика перемога для нас, нашого народу, нашого президента», – зазначив він.

Данілов наголосив, що перебуваючи у стані війни, стати членом Альянсу майже неможливо. Тому українцям слід набратися терпіння і робити своє «домашнє завдання», аби всі без винятку сектори, які мають стосунок до критеріїв членства НАТО, були виконані на відмінно.

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За словами Данілова, робота щодо військового компоненту та переходу на озброєння і стандарти НАТО просувається з великою швидкістю. – «Але є ще певні критерії, які треба привести у відповідність для того, щоб поставити остаточну крапку згідно з нашою Конституцією, що наша країна – член НАТО»..

Секретар РНБО наголосив, що в НАТО дуже ретельно ставляться до багатьох сфер життєдіяльності країни, яка є членом Альянсу. Адже НАТО – це не просто військовий союз, а спільнота, членом якої може бути демократична країна, з відповідним судочинством та багатьма іншими критеріями, за якими Україні «треба працювати, трансформуватись, щоб відповідати всім високим стандартам, які є в країнах НАТО».

«...Я впевнений, що наступний саміт, що відбуватиметься в наступному році в США, буде максимально переможним. Ми докладемо до цього максимуму зусиль, але це спільна робота всього нашого суспільства. Це не завдання тільки якогось окремого міністра, це наше спільне завдання. Це велика робота, якої не треба боятися, тому що в світі немає нічого неможливого», – додав він.

Раніше Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності.