Арешт Гіркіна: Данілов пояснив рішення Кремля

Олексій Данілов: «Це такий показовий арешт Гіркіна на два місяці, який насправді нічого не вирішить»

Арешт російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна відбувся через переляк Кремля та безпосередньо російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «24 каналу».

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«Насамперед за цим стоїть звичайний переляк. Переляк Кремля, переляк Путіна і його найближчого оточення», – сказав Данілов.

Він зазначив, що ситуація з Гіркіним є показовою. Зокрема, це попередження всім, хто виступатиме на телебаченні. Адже останнім часом Ігор Гіркін ніде не виступав, крім телебачення. Це потрібно для того, аби Кремль міг більше все контролювати, щоб ніхто не мав іншу думку.

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«Це такий показовий арешт Гіркіна на два місяці, який насправді нічого не вирішить. Бо там громадянського суспільства, іншої думки немає точно років вже 10», – додав Данілов.

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).