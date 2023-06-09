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Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів
Міністр юстиції Денис Малюська
скріншот з відео

Війна суттєво змінює баланс сил в Україні

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну, повідомив міністр юстиції Денис Малюська з Венеції після засідання комісії.

«Бо війна суттєво змінює баланс сил в Україні: суттєво зменшує вплив олігархів. І це як руйнація їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни», – сказав Малюська.

«Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, правову систему вкрай складно», – додав міністр юстиції.

Малюська наголосив, що пауза в імплементації закону буде недовгою. За його словами, Україна та Венеціанська комісія повернуться до цієї теми після перемоги у війні, «якщо до того часу олігархи не стануть звичайними порядними бізнесменами». Малюська нагадав, що імплементація закону про олігархів є однією із семи рекомендацій Європейської комісії, виконання яких необхідне для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що закон про олігархів ухвалено 23 вересня 2021 року, підписаний він був 5 листопада.

Згідно із законопроєктом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом із таких ознак:

  • залучення в політику;
  • володіння медіа;
  • значні економічні активи (1 млн прожиткових мінімумів, або близько 2,6 млрд грн, або близько $71 млн);
  • монопольне становище на ринку.

З того моменту закон перебував на перевірці у Венеціанській комісії через підозри в порушенні положень про права людини.

Теги: Венеціанська комісія олігархи закон Денис Малюська

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