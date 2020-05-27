  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДБР викликало Порошенка на допит як свідка

    • Розсилка
    <span>Повістка була вручена Марині Порошенко на 29 травня, на 11:00, уточнили у Бюро</span> - ДБР викликало Порошенка на допит як свідка
    Повістка була вручена Марині Порошенко на 29 травня, на 11:00, уточнили у Бюро

    Повістка про виклик на допит передана 26 травня

    Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит на 29 травня.

    Про це повідомили у Бюро.

    «Викликають на 29 число», - сказав співрозмовник агентства.

    ДБР очікує Порошенка об 11:00.

    Порошенка викликають як свідка.

    Повістка про виклик на допит передана 26 травня.

    Як повідомляось, ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

    Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

    Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків

    Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері. 

    Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

    Читайте також:
    Петро Порошенко Європейська солідарність музеї допит Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ