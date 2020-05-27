ДБР викликало Порошенка на допит як свідка



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Повістка була вручена Марині Порошенко на 29 травня, на 11:00, уточнили у Бюро

Повістка про виклик на допит передана 26 травня

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит на 29 травня.

Про це повідомили у Бюро.

«Викликають на 29 число», - сказав співрозмовник агентства.

ДБР очікує Порошенка об 11:00.

Порошенка викликають як свідка.

Повістка про виклик на допит передана 26 травня.

Як повідомляось, ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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