ДБР викликало Порошенка на допит як свідка
Повістка про виклик на допит передана 26 травня
Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит на 29 травня.
Про це повідомили у Бюро.
«Викликають на 29 число», - сказав співрозмовник агентства.
ДБР очікує Порошенка об 11:00.
Порошенка викликають як свідка.
Повістка про виклик на допит передана 26 травня.
Як повідомляось, ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.
Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.
Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.
Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.
Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.