ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повістка вручена Марині Порошенко на 29 травня, на 11:00, уточнили у Бюро

Державне бюро розслідувань вручило повістку про виклик на допит експрезидента Петра Порошенка його дружині.

Про це повідомив заступник керівника слідчого управління ДБР Микола Арманов, пише Укрінформ.

«Була повістка сьогодні вручена його дружині. На 29 травня, на 11:00», - сказав Арманов.

Раніше повідомлялося, що 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до ДБР об 11:00 26 травня.

Проте він не пішов на ДБР, і в той час, коли мав розпочатися допит, брав участь у відкритті у Музеї ім. Гончара виставки картин з родинної колекції.

Згодом спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Читайте також:



