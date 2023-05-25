Декларування для публічних службовців можуть відновити цьогоріч – Арахамія
Відповідний законопроєкт про відновлення декларування планують ухвалити у першому читанні до кінця червня, а в цілому – до кінця вересня
Обов'язкове декларування для публічних службовців можуть відновити восени цього року. Відповідний законопроєкт про відновлення декларування планують ухвалити у першому читанні до кінця червня, а в цілому – до кінця вересня. Про це в коментарі Руху «Чесно» повідомив голова фракції «Слуги народу» і автор законопроєкту Давид Арахамія.
За словами політика, наразі крім його основного законопроєкту №8071, який ще з осені минулого року отримав висновок Антикорупційного комітету і чекає на розгляд у сесійній залі, на розгляд парламенту готують новий альтернативний законопроєкт, над яким працює робоча група, до якої залучені і НАЗК, і НАБУ.
«Робоча група засідала чотири-п’ять разів. Є вже напрацьована модель, яка погоджена з НАБУ. Ще чекаємо остаточного погодження з НАЗК. Після того ці напрацювання кладемо на папір у вигляді альтернативного законопроєкту і це вже погодимо ще один раз із представниками G7, бо вони зацікавлена сторона і опікуються цим питанням. Як ні в кого не буде жодної «алергії» – будемо реєструвати і голосувати до першого читання», – сказав Арахамія.
Голова фракції запевнив, що перше читання даного законопроєкту має відбутися до кінця червня, а друге – до кінця вересня. Таким чином, декларування можуть відновити вже восени цього року.
Арахамія додав, що свою декларацію збирається подати найближчим часом. З його слів, наразі є технічні перешкоди.
Зазначимо, що декларування за минулі роки відбувається добровільно, а звітності політичних партій немає вже понад три роки. Керівництво антикорупційних органів України, громадський сектор, ЗМІ, а також посли G7 та ЄС очікують відновлення електронного декларування та звітності політичних партій. Це одна з умов, яку озвучив МВФ, перед тим як дати Україні черговий транш допомоги.
Законопроєкт щодо відновлення електронного декларування очікує розгляду та ухвалення у Верховній Раді ще з осені минулого року. Його автор – голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Але реалізація виглядає вкрай непереконливо. Маючи голоси монобільшості, готову законодавчу ініціативу не виносять на розгляд.
Для того, щоб законопроєкт розглянули в сесійній залі, відповідне рішення має бути прийняте на погоджувальній раді. Тобто це питання політичної волі.
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