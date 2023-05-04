Депутатка пояснила, чому не варто радіти, коли чиновники добровільно подають декларації

Необхідно не тільки відновити обов'язок подання декларацій, але і повноваження НАЗК перевіряти декларації

Голова антикорупційного комітету Ради пояснила, чому деякі держслужбовці спішать декларуватися, коли закон не дозволяє цього робити

Добровільне подання декларацій не відновлює контроль за доброчесністю держслужбовців. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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«Зараз уся публічна увага зосереджена на кампанії добровільного декларування – скільки депутатів та міністрів подали свої декларації, скільки ні. Але треба розуміти, що за законом, НАЗК заборонено перевіряти декларації до кінця війни», – пояснила нардепка.

У арсеналі НАЗК є лише моніторинг способу життя посадовців, але цей механізм дозволяє реагувати на окремі випадки, переважно виявлені журналістами. Перевірки масиву декларацій навіть топ-посадовців не проводяться. А без цього подання декларації може призвести до безкарності.

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«От подається декларація, її ніхто не перевіряє – і у підсумку може статися так, що строки притягнення до відповідальності за брехню в декларації (три роки з моменту подання) просто спливуть. І жодних правових наслідків не буде», – зазначила Радіна.

Тому необхідно не тільки відновити обов'язок подання декларацій, але і повноваження НАЗК перевіряти декларації.

«Проте більшість тих, хто подав декларації, зробили це доброчесно, відповідаючи на запит суспільства. Хоча можуть бути і такі, хто зробили це з сумнівних мотивів», – визнає посадовиця.

Анастасія Радіна додала, що хоче побачити від НАЗК роз'яснення того, як добровільне декларування корелюється з настанням відповідальності за брехню в деклараціях. Бо зараз запит суспільства на подання декларацій може обмежити виконання суспільного ж запиту на відповідальність.

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Нагадаємо, що Рада на вимогу МВФ готує новий законопроєкт щодо відновлення декларування. За 2022 рік лише 4% народних депутатів добровільно подали декларації.