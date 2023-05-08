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Узбекистан може достроково отримати нового президента держави

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Узбекистан може достроково отримати нового президента держави
Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв оголосив, що у країні відбудуться нові вибори
фото: telegram/Shavkat Mirziyoyev_press-service

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв вирішив достроково скласти повноваження, аби після виборів бути при владі ще довше

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв на зустрічі в понеділок з головами палат Мажлісу (парламенту), політичних партій, органів судової та виконавчої влади заявив, що підписав указ про проведення дострокових виборів глави держави.

«Користуючись повноваженнями, наданими президенту країни статтею 128 оновленої конституції, я підписав другий важливий указ. Відповідно до нього, президентські вибори в нашій країні пройдуть достроково», – сказав глава держави, слова якого наводить у телеграм-каналі його пресслужба.

Мірзієєв пояснив, чому він вважає за необхідне проведення дострокових виборів, а також про відмову від трьох з половиною років свого президентського терміну, що залишилися.

«Чому я сам відмовляюся від трьох з половиною років свого президентського терміну, що залишилися? Ви самі бачите: згідно з нашим основним законом, по-перше, реформуються всі гілки влади, між ними серйозно змінюються відносини і баланс», – зазначив Мірзієєв.

За його словами, оновлена ​​Конституція «ставить перед президентом, парламентом, урядом нагальні нові політичні, соціальні та економічні завдання».

Мірзієєв був обраний президентом Узбекистану на позачергових виборах у грудні 2016 року – після смерті першого глави держави Іслама Карімова, який очолював країну з 1989 року. У жовтні 2021 року Мірзієєв, набравши 80,12% голосів, знову виграв президентські вибори.

Як повідомлялося, раніше у понеділок Мірзієєв підписав конституційний закон, який дозволяє главі держави оголошувати дострокові президентські вибори. Пізніше цьго ж дня стало відомо, що дострокові вибори президента Узбекистану призначені на 9 липня цього року.

«Згідно зі статтями 110 та 128 конституції Республіки Узбекистан та статтею 66 Виборчого кодексу Республіки Узбекистан призначити дострокові вибори президента Республіки Узбекистан на 9 липня 2023 року», – йдеться в документі, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

Нагадаємо,30 квітня 2023 року відбувся конституційний референдум в Узбекистані. Конституційні поправки передбачають збільшення президентського терміну з 5 до 7 років і дозволяють президенту Шавкату Мірзієєву балотуватися ще на два семирічні терміни (його нинішній термін закінчується 2026 року).

Нагадаємо, що саме таким чином – через внесення на референдумі змін до Конституції – «обнулив» свої президентські терміни президент Росії Володимир Путін.

Читайте також: Копіюючи Путіна: президент Узбекистану вирішив «обнулитися» через референдум

Теги: вибори Конституція путін референдум закон Узбекистан Telegram президент

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