Уряд готує закон щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали під час війни

Під час дії воєнного стану в Україні, виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений

За словами очільника МВС, зараз не передбачено має ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну

В Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За словами очільника МВС, зараз не передбачено має ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

«На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», – сказав Клименко.

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Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради.

За словами Клименка, зараз вивчається міжнародний досвід.

«Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон», – додав міністр.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні, виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений.

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Але є виключення: поїхати з України можуть деякі категорії громадян. Список тих, кому дозволяють виїзд, досить великий. Серед них чоловіки з інвалідністю, багатодітні батьки, водії, волонтери, моряки, спортсмени, культурні діячі, народні депутати, міністри.

До слова, мобілізації підлягають резервісти та військовозобов'язані, в тому числі запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги.