Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради
Єдиний реєстр декларацій добре захищений
фото з відкритих джерел

Нардеп Радіна заперечила загрози безпеці держслужбовців від відновлення декларування

Система декларування має передбачати можливість НАЗК побачити і звірити із доходами витрати декларанта, у тому числі на проживання родини як в Україні, так і закордоном. Даних про адреси місця проживання в публічному доступі не було і не планується їх публікувати, тому загрози для родин топпосадовців країни не буде. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна. 

«Треба окремо виділити категорію осіб, які перебувають під державною охороною – зокрема, й родини топ-посадовців. Коли я кажу про топів, то це топ-20, а не топ-10000. Їх безпекові обмеження зрозумілі. Для інших осіб, зокрема для себе, я не бачу безпекових ризиків у зв’язку із потенційною відкритістю декларацій», – заявила нардепка.

Даних про адреси місця проживання в публічному доступі не було і не планується їх публікувати. Радіна заявила, що може зрозуміти занепокоєння людей, діти яких перебувають у маленьких населених пунктах, де всі як на долоні. Але зазначила, що якщо в когось є бажання дізнатись, де живе посадова особа або члени її сім'ї, то це не складно зробити. Для цього не треба «ламати» реєстр декларацій.

«Система декларування має передбачати можливість НАЗК побачити і звірити із доходами витрати декларанта, у тому числі, на проживання родини як в Україні, так і закордоном. І важливо, щоб ця перевірка була проведена в межах строків притягнення до відповідальності», – пояснила Радіна. 

Як пояснює Радіна, реєстр декларацій добре захищений. Коли запускався реєстр, він, як будь-який державний реєстр, здобув комплексний сертифікат захисту інформації. На сьогодні не зафіксовані не те що масові, а навіть епізодичні випадки незаконного витоку приватних даних із реєстру декларацій. Безпосередній доступ до нього мають тільки НАЗК і НАБУ, причому не всі співробітники цих органів. І можна побачити, під яким логіном хто і коли туди заходив.

Нагадаємо, що Рада на вимогу МВФ готує новий законопроєкт щодо відновлення декларування ще до закінчення війни, оскільки таке зобов’язання взяла на себе Україна перед Міжнародним валютним фондом.

Читайте також:

Теги: реєстр Анастасія Радіна декларація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Податкову систему треба вдосконалювати
Чому громадські активісти та волонтери страждають від податкової
24 квiтня, 11:00
Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна не бачить безпекових ризиків для депутатів та чиновників у зв’язку із потенційним відкриттям декларацій
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
3 травня, 12:30
Відповідна декларація є першим офіційним документом, підписаним у рамках тристоронньої програми Румунії, Республіки Молдова та України
Україна, Молдова та Румунія підписали спільну декларацію про співпрацю: деталі
14 квiтня, 00:38
У вересні 2022 року чоловік отримав повістку до Галицько-Франківського об’єднаного центру комплектування
Львівський суд виніс вирок «ухилянту», який проігнорував повістку у військкомат
14 квiтня, 10:47
Молдова не надаватиме озброєння, але й надалі розміщуватиме у себе українських біженців
Чи буде Молдова надавати військову допомогу Україні? Міноборони дало відповідь
19 квiтня, 22:51
Закон про відновлення декларування має бути ухвалений до кінця липня
Рада на вимогу МВФ готує новий законопроєкт щодо відновлення декларування
Вчора, 08:05
Радіна: «Роботи в напряму модифікування антикорупційної системи вистачить на багато років наперед»
«Слуги народу» оголосили тривогу: в антикорупційних органах нема кому працювати
3 травня, 14:16
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
2 травня, 10:30
Анастасія Радіна заявляє, що в Міноборони ніякого переходу до прозорих закупівель не відбувається
Слуга народу б’є на сполох: після «яєчного» скандалу у Міноборони зріє «яблучний»
3 травня, 18:00

Особисті фінанси

Де в Україні найвищі зарплати: названо міста
Де в Україні найвищі зарплати: названо міста
Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради
Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради
Деякі українці не платитимуть податок на землю: кого це стосується
Деякі українці не платитимуть податок на землю: кого це стосується
Чому приходять «незрозумілі» платіжки за газ: роз’яснення «Нафтогазу»
Чому приходять «незрозумілі» платіжки за газ: роз’яснення «Нафтогазу»
Рада на вимогу МВФ готує новий законопроєкт щодо відновлення декларування
Рада на вимогу МВФ готує новий законопроєкт щодо відновлення декларування
Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість. Зеленський підписав закон
Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість. Зеленський підписав закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
5586
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
4618
Крах на Красній площі: старт у 1991-му, в 2023-му – фініш
3944
Атака дронів на Кремль: реакція Китаю
3615
Основна версія удару по Кремлю
3500
Орбан знайшов «вихід», як завершити війну

Новини

Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Вчора, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Вчора, 07:29

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту