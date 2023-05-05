Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради

Нардеп Радіна заперечила загрози безпеці держслужбовців від відновлення декларування

Система декларування має передбачати можливість НАЗК побачити і звірити із доходами витрати декларанта, у тому числі на проживання родини як в Україні, так і закордоном. Даних про адреси місця проживання в публічному доступі не було і не планується їх публікувати, тому загрози для родин топпосадовців країни не буде. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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«Треба окремо виділити категорію осіб, які перебувають під державною охороною – зокрема, й родини топ-посадовців. Коли я кажу про топів, то це топ-20, а не топ-10000. Їх безпекові обмеження зрозумілі. Для інших осіб, зокрема для себе, я не бачу безпекових ризиків у зв’язку із потенційною відкритістю декларацій», – заявила нардепка.

Даних про адреси місця проживання в публічному доступі не було і не планується їх публікувати. Радіна заявила, що може зрозуміти занепокоєння людей, діти яких перебувають у маленьких населених пунктах, де всі як на долоні. Але зазначила, що якщо в когось є бажання дізнатись, де живе посадова особа або члени її сім'ї, то це не складно зробити. Для цього не треба «ламати» реєстр декларацій.

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«Система декларування має передбачати можливість НАЗК побачити і звірити із доходами витрати декларанта, у тому числі, на проживання родини як в Україні, так і закордоном. І важливо, щоб ця перевірка була проведена в межах строків притягнення до відповідальності», – пояснила Радіна.

Як пояснює Радіна, реєстр декларацій добре захищений. Коли запускався реєстр, він, як будь-який державний реєстр, здобув комплексний сертифікат захисту інформації. На сьогодні не зафіксовані не те що масові, а навіть епізодичні випадки незаконного витоку приватних даних із реєстру декларацій. Безпосередній доступ до нього мають тільки НАЗК і НАБУ, причому не всі співробітники цих органів. І можна побачити, під яким логіном хто і коли туди заходив.

Нагадаємо, що Рада на вимогу МВФ готує новий законопроєкт щодо відновлення декларування ще до закінчення війни, оскільки таке зобов’язання взяла на себе Україна перед Міжнародним валютним фондом.