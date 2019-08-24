День Незалежності: рятувальники перейшли на посилений режим служби



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Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов’язані із святкуванням Дня незалежності України

У період заходів до Дня Незалежності України рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«У період проведення в країні заходів з нагоди 28-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України, з 9 години 24 серпня до 9 години 27 серпня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДСНС здійснюватиме посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки.

«Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов’язані із святкуванням Дня незалежності України», – відзначили рятувальники.

Крім того, організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо запобігання виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій. Також у готовності до застосування за необхідності перебуває авіація ДСНС.

Нагадаємо, у Києві за правопорядком під час заходів з нагоди Дня Незалежності України стежать близько 3 тисяч правоохоронців.

По всій території України, урочисті заходи у День Незалежності 24 серпня охоронятимуть 13 тис представників особового складу Національної поліції.