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    Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети

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    Ракети було випущено в Японське море з міста Сондок на сході КНДР - Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети
    Ракети було випущено в Японське море з міста Сондок на сході КНДР

    Запущені КНДР ракети аналізують спецслужби Південної Кореї та США

    Уранці 24 серпня Північна Корея запустила дві балістичні ракети, імовірно, малої дальності. Про це з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомляє Yonhap News Agency.

    Ракети було випущено в Японське море з міста Сондок на сході КНДР, обидві пролетіли щонайменше 380 кілометрів. Максимальна висота польоту становила 97 км.

    Південнокорейські військові зазначають, що спецслужби Сеула і Вашингтона аналізують тип ракет, запущених Пхеньяном.

    Нагадаємо, 25 липня КНДР запустила дві ракети малої дальності в Японське море з півострова Ходо. 31 липня ще дві балістичні ракети було випущено на східному узбережжі країни. У Пхеньяні заявили, що випробовують нову керовану ракету, яку можна застосовувати в майбутніх наземних військових операціях.

    Уранці 2 серпня в Північній Кореї провели чергові випробування балістичної ракети ближнього радіусу дії. 6 серпня КНДР провела четверті за останні два тижні ракетні запуски. Трамп заявляв, що останні запуски ракет КНДР не порушують домовленостей, досягнутих між ним і Кім Чен Ином. Глава Пентагону Марк Еспер зазначив, що США не будуть різко реагувати на запуски ракет, які останнім часом провела Північна Корея, і мають намір "тримати двері відчиненими" для переговорів із Пхеньяном.

    9 серпня Трамп розповів, що отримав "дуже гарний і позитивний лист" від лідера КНДР Кім Чен Ина. 10 серпня Північна Корея запустила в Східне море два снаряди, які, імовірно, є балістичними ракетами малої дальності, повідомили в Південній Кореї. Широкомасштабна фаза навчань у Південній Кореї розпочалася 11 серпня. Тоді в КНДР заявили, що Північна Корея відкидає можливість переговорів із Сеулом, поки на Корейському півострові тривають спільні зі США військові навчання. Останній запуск ракет провели в Північній Кореї 16 серпня. За даними державних ЗМІ країни, запуском керував особисто Кім Чен Ин.

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