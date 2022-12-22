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День працівників дипломатичної служби: найсмішніші вислови послів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
День працівників дипломатичної служби: найсмішніші вислови послів
«Ліверна ковбаса, дикий Leopard та болячка із черв'ячкою» – яскраві вислови послів  
фото: Вікіпедія

Дипломати часом емоційно та яскраво реагують події 

22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби.

Поруч із нашими Героями – ЗСУ українські дипломати докладають неймовірних зусиль, щоб світ продовжував підтримувати Україну у війні з країно-терористкою Росією.

Українці щиро вдячні їм за це, і до професійного свята зібрали емоційні та веселі вислови наших амбасадорів. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба про те, як голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров швидко пішов із засідання Ради Безпеки ООН одразу ж після виступу:

Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати

Експосол у ФРН Андрій Мельник про Олафа Шольца:

Розігрувати скривджену ліверну ковбасу якось не надто по-державному

Це німецький фразеологізм, що вживається у випадку, коли хочуть описати несправедливу і безпідставну образу людини. 

Нагадаємо, тоді йшлося про те, що федеральний канцлер Німеччини заявив: не планує найближчим часом відвідувати Україну, оскільки Київ відмовився прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Мельник же сказав, що Шольц поводиться як ображена ліверна ковбаса.

Експосол у Чехії Євген Перебийніс свого часу потролив російські ЗМІ пародією на їхню подачу новини про надання Україні безвізу:

Європарламент позбавив українців права на здобуття шенгенських віз. У той же час громадяни Росії, як і раніше, матимуть таку можливість

Посол у ФРН Олексій Макєєв про військову допомогу:

Це виглядає так, ніби німецький спорткар їде автобаном 30 км/год». І додав потім: «Я люблю німецьку дику природу, особливо Leopard та Marder

Нагадаємо, 24 жовтня новопризначений посол України в Німеччині Олексій Макєєв вручив президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру вірчі грамоти та лист про відставку попередника Макєєва – Андрія Мельника. 

Постпред в ООН Сергій Кислиця про постпреда Росії Василя Небензю:

Відступати, так відступати! Залишили Херсон, залиште і Радбез ООН, Небензя!

Нагадаємо, також Сергій Кислиця висміяв постійного представника Росії в ООН Василя Небензю, який вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради. 

Колишній посол у Фінляндії Андрій Олефіров про окупацію Криму:

Нацисти 1942 року, як і рашисти, зараз вірять, що захопили Крим назавжди. «Болячка їм із черв'ячкою», як говорила моя покійна бабуся з Донбасу

Посол у Японії Сергій Корсунський про тактику армії Росії: «Це судоми організму, який перебуває у некерованому стані».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба про відключення світла:

Це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. Я серйозно, українці завжди знаходять вихід із найважчих ситуацій

Тоді Кулеба заявив: в Україні може підвищитись народжуваність на тлі регулярних відключень електроенергії. 

Експосол у Казахстані Петро Врублевський про загарбників:

Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми уб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати їх нашим дітям

Після цього президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного на повноважного посла в Казахстані Петра Врублевського, який отримав небажаний статус через свої недипломатичні висловлювання. 

Нагадаємо, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що іноді його гострі висловлювання були на межі дипломатичного етикету, за що він отримав попередження від глави українського МЗС Дмитра Кулеби.

Читайте також: Андрій Мельник: Мені ставили багато пасток, врешті я в одну таки потрапив
Теги: Європарламент рашисти Сергій Кислиця Дмитро Кулеба Херсон Україна Радбез ООН Андрій Мельник українці посол Сергій Лавров свята Олексій Макєєв

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