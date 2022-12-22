День працівників дипломатичної служби: найсмішніші вислови послів

Дипломати часом емоційно та яскраво реагують події

22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби.

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Поруч із нашими Героями – ЗСУ українські дипломати докладають неймовірних зусиль, щоб світ продовжував підтримувати Україну у війні з країно-терористкою Росією.

Українці щиро вдячні їм за це, і до професійного свята зібрали емоційні та веселі вислови наших амбасадорів.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба про те, як голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров швидко пішов із засідання Ради Безпеки ООН одразу ж після виступу:

Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати

Експосол у ФРН Андрій Мельник про Олафа Шольца:

Розігрувати скривджену ліверну ковбасу якось не надто по-державному

Це німецький фразеологізм, що вживається у випадку, коли хочуть описати несправедливу і безпідставну образу людини.

Нагадаємо, тоді йшлося про те, що федеральний канцлер Німеччини заявив: не планує найближчим часом відвідувати Україну, оскільки Київ відмовився прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Мельник же сказав, що Шольц поводиться як ображена ліверна ковбаса.

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Експосол у Чехії Євген Перебийніс свого часу потролив російські ЗМІ пародією на їхню подачу новини про надання Україні безвізу:

Європарламент позбавив українців права на здобуття шенгенських віз. У той же час громадяни Росії, як і раніше, матимуть таку можливість

Посол у ФРН Олексій Макєєв про військову допомогу:

Це виглядає так, ніби німецький спорткар їде автобаном 30 км/год». І додав потім: «Я люблю німецьку дику природу, особливо Leopard та Marder

Нагадаємо, 24 жовтня новопризначений посол України в Німеччині Олексій Макєєв вручив президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру вірчі грамоти та лист про відставку попередника Макєєва – Андрія Мельника.

Постпред в ООН Сергій Кислиця про постпреда Росії Василя Небензю:

Відступати, так відступати! Залишили Херсон, залиште і Радбез ООН, Небензя!

Нагадаємо, також Сергій Кислиця висміяв постійного представника Росії в ООН Василя Небензю, який вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради.

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Колишній посол у Фінляндії Андрій Олефіров про окупацію Криму:

Нацисти 1942 року, як і рашисти, зараз вірять, що захопили Крим назавжди. «Болячка їм із черв'ячкою», як говорила моя покійна бабуся з Донбасу

Посол у Японії Сергій Корсунський про тактику армії Росії: «Це судоми організму, який перебуває у некерованому стані».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба про відключення світла:

Це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. Я серйозно, українці завжди знаходять вихід із найважчих ситуацій

Тоді Кулеба заявив: в Україні може підвищитись народжуваність на тлі регулярних відключень електроенергії.

Експосол у Казахстані Петро Врублевський про загарбників:

Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми уб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати їх нашим дітям

Після цього президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного на повноважного посла в Казахстані Петра Врублевського, який отримав небажаний статус через свої недипломатичні висловлювання.

Нагадаємо, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що іноді його гострі висловлювання були на межі дипломатичного етикету, за що він отримав попередження від глави українського МЗС Дмитра Кулеби.