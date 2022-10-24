Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий посол України в Німеччині приступив до виконання обов'язків (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новий посол України в Німеччині приступив до виконання обов'язків (фото)
Німеччина твердо підтримує Україну
фото із соцмереж

Німецька сторона сподівається на тісну та довірчу співпрацю з новим послом України

24 жовтня новопризначений посол України в Німеччині Олексій Макєєв вручив президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру вірчі грамоти та лист про відставку попередника Макєєва – Андрія Мельника. Про це повідомив німецький канал MDR.

«Німеччина твердо підтримує Україну. Ми сподіваємося на тісну та довірчу співпрацю з послом Макєєвим», – сказав президент ФРН, акредитувавши Макєєва. Штайнмаєра цитує його прессекретарка Керстін Гаммелін.

Штайнмаєр прийняв Макєєва (він був на церемонії з дружиною Оленою) у своїй резиденції у палаці Бельвю (Берлін).

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах. 

Зазначимо, комплекс протиповітряної оборони Iris-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку фронту.

11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.

Читайте також: Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини

Теги: Штайнмайєр посол Україна Німеччина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці пожежі побувала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер
У Німеччині невідомі спалили гуртожиток для українських біженців
21 жовтня, 07:54
Ані Лорак, скоріш за все, виступатиме лише в Росії
Німеччина та Чехія вигнали Ані Лорак з концертами
20 жовтня, 09:58
Штайнмаєра відмовили від поїздки в Україну
Президент Німеччини Штайнмаєр скасував візит до Києва, – ЗМІ
19 жовтня, 21:56

Політика

Новий посол України в Німеччині приступив до виконання обов'язків (фото)
Новий посол України в Німеччині приступив до виконання обов'язків (фото)
«Ми відстояли незалежність», – звернення Зеленського на восьмий місяць війни (відео)
«Ми відстояли незалежність», – звернення Зеленського на восьмий місяць війни (відео)
Генштаб повідомив, яких спеціалістів бракує у російській армії
Генштаб повідомив, яких спеціалістів бракує у російській армії
Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян
Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян
Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України
Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України
Законопроєкт про колаборантів у самоврядуванні: «слуга» Клочко знову зірвав засідання комітету
Законопроєкт про колаборантів у самоврядуванні: «слуга» Клочко знову зірвав засідання комітету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
103K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
90K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
42K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
39K
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
26K
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю

Новини

Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Сьогодні, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту