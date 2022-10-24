Новий посол України в Німеччині приступив до виконання обов'язків (фото)

Німецька сторона сподівається на тісну та довірчу співпрацю з новим послом України

24 жовтня новопризначений посол України в Німеччині Олексій Макєєв вручив президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру вірчі грамоти та лист про відставку попередника Макєєва – Андрія Мельника. Про це повідомив німецький канал MDR.

«Німеччина твердо підтримує Україну. Ми сподіваємося на тісну та довірчу співпрацю з послом Макєєвим», – сказав президент ФРН, акредитувавши Макєєва. Штайнмаєра цитує його прессекретарка Керстін Гаммелін.

Bundespräsident #Steinmeier hat heute den neuen Botschafter der #Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, akkreditiert: „Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine. Wir freuen uns auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Botschafter Makeiev." @Makeiev @UKRinDEU pic.twitter.com/I5VLR3zmrH — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 24, 2022

Штайнмаєр прийняв Макєєва (він був на церемонії з дружиною Оленою) у своїй резиденції у палаці Бельвю (Берлін).

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах.

Зазначимо, комплекс протиповітряної оборони Iris-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку фронту.

11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.

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