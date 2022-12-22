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Посол Мельник розказав, чим його одного разу дуже вразив Зеленський

Юрій Борщ
glavcom.ua
Посол Мельник розказав, чим його одного разу дуже вразив Зеленський
Перше інтерв’ю легендарний посол Андрій Мельник у новому статусі заступник міністра дав «Главкому»
фото з відкритих джерел

«За весь час війни до мого повернення безпосередньо з президентом я спілкувався лише один раз»

Президент України Володимир Зеленський особисто брав участь у підготовці тексту свого історичного березневої виступу у Бундестазі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній посол України в Німеччині, а зараз заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

Дипломат повідомив, що його єдине спілкування за час війни з президентом відбулося під час телефонної розмови, коли узгоджувалась промова Зеленського у Бундестазі. За словами Мельника, він був «шокований» тим, наскільки глибоко глава держави був залучений у процес підготовки свого виступу.

«За весь час війни до мого повернення я спілкувався безпосередньо з президентом лише один раз. Це було напередодні його історичного виступу в Бундестазі 17 березня, буквально опівночі мені зателефонував керівник офісу президента Андрій Єрмак і каже: «Ми тут з президентом завершуємо підготовку його виступу, і він хотів би з тобою обговорити цю важливу промову». Для мене це був шок у позитивному сенсі. Сам глава держави, а не лише його команда і спічрайтер, готував цю промову. Вау!», – наголосив Мельник.

Також дипломат відзначив високий рівень підготовки президентської команди спічрайтерів, адже промова Зеленського у Бундестазі була прописана детально, з урахуванням німецької історії та ментальності німців.

«Слід віддати належне, у президента дійсно блискучі спічрайтери. Але він реально виписував цю промову, це були його головні тези і думки. Сама розмова тривала хвилин сорок, президент і глава Офісу звіряли годинники, перепитували щодо тих чи інших моментів. Поклавши слухавку, я собі подумав: респект, президент реально переймався тим, чи одна або інша його ідея спрацює, як її сприймуть депутати і німецьке суспільство, чи варто наводити певні історичні паралелі», – сказав Мельник.

Нагадаємо, 17 березня  у своєму виступі по відеозвʼязку в німецькому Бундестазі Президент України Володимир Зеленський дорікнув Німеччині її пасивною позицією щодо війни в Україні і все ще прихильним ставлення до РФ. У своєму зверненні Зеленський заявив, що Бундестаг ніби перебуває за якоюсь стіною, яка ізолює їх від страшної реальності в Україні.

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Теги: Німеччина Бундестаг Андрій Мельник Володимир Зеленський

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