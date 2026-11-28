Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не приховувала роздратування через військові операції України проти російських суден у Середземному морі. Про це пише італійське видання Corriere della Sera, інформує «Главком».

За інформацією видання, під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським, Мелоні різко висловила українському лідеру своє невдоволення: «Мені це вже справді набридло».

Своєю чергою, Зеленський визнав, що українська операція проти російських кораблів у лівійському порту Бенгазі відбулася без попереднього узгодження з європейськими партнерами, та перепросив за це.

Зазначається, що перед розмовою із Зеленським міністр оборони Італії Гвідо Крозетто доповів Мелоні, що намагався з’ясувати обставини ситуації у французьких і німецьких колег, представників НАТО та Євросоюзу. Однак, за його словами, ніхто з них нічого не знав.

Італійська прем’єрка також назвала українську атаку «ударом по Італії». Вона побоюється, що Росія може вдатися до ударів у відповідь по італійських інтересах у в Середземному морі. Особливе обурення викликало ще й те, що Київ провів військову операцію, не попередивши заздалегідь ані італійську владу, ані інших європейських партнерів.

Видання пише, що ситуація також створила політичні проблеми для уряду в Римі. Опозиція почала критикувати владу через підтримку Києва. На тлі цього Москва може використати ситуацію у власних інтересах. Ба більше – Росія намагається втручатися у внутрішньополітичні процеси країни і впливати на майбутні вибори.

На тлі скандалу віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні оголосив про термінове засідання Міжвідомчого комітету з питань морської безпеки. Водночас лідер опозиційного «Руху п’яти зірок» Джузеппе Конте виступив проти подальшого фінансування постачання зброї Україні.

За даними Corriere della Sera, саме інтерв’ю Зеленського BBC та його заяви про попереднє інформування союзників загострили ситуацію. Згодом український президент вибачився перед Мелоні, однак цього, як вважає видання, було недостатньо, щоб повністю владнати конфлікт.

Одним із можливих компромісів між Києвом і Римом може стати координація роботи розвідувальних служб двох країн. Адже обидві держави мають спільну мету – протидіяти Росії, проте по-різному оцінюють допустимі методи.

Мелоні прагне захистити національні інтереси Італії, тоді як Зеленський наголошує, що Україна змушена переносити боротьбу з агресією РФ на території, де зосереджені економічні та військові інтереси Москви. За словами українського президента, саме ці ресурси Росія використовує для продовження війни проти України.

Водночас Київ не збирається відмовлятися від своєї військової стратегії. Українські операції вже завдали ударів по російському флоту та змусили його залишити частину баз у Чорному морі. Російські судна також стали цілями атак у портах Сирії та Лівії, де раніше почувалися в безпеці.

«Однак така стратегія створює для Мелоні додаткові політичні труднощі. Вона намагається зберегти єдність правлячої правоцентристської коаліції щодо підтримки України, попри розбіжності всередині політичного табору та серед виборців», – пише видання.

У виданні зазначають, що Середземномор’я вже перетворюється на зону підвищеної напруженості. На ситуацію впливають активізація Росії, Ірану та опосередковано Китаю в Африці, а також військові операції України в регіоні.

Зокрема, нещодавно в Середземному морі безпілотник невідомого походження атакував іранське торговельне судно Alvan, яке перевозило електронне обладнання китайського виробництва для радіоелектронної боротьби.

Крім того, минулого тижня невідомі безпілотники без дозволу пролетіли над італійською військовою базою Сігонелла. Видання пов’язує цей інцидент із Росією та порівнює його з подібними випадками в інших країнах Європи.

На тлі цих подій Мелоні прагне не допустити подальшої дестабілізації Середземноморського регіону. Для цього вона закликає Євросоюз і НАТО посилити оборону південного флангу Альянсу.

Інцидент стався 22 листопада на військово-морській базі в Бенгазі – другому за величиною місті Лівії. Там перебував російський корвет «Меркурій», який, за повідомленнями лівійської влади, зупинився для дозаправлення та поповнення запасів перед поверненням до Росії.

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції проти російського корабля. За його словами, українські військові використали сім морських безпілотників. Після атаки корвет затонув.

Також президент оприлюднив відеоматеріали Служби безпеки України, які демонстрували удари по російських суднах. Зокрема, українська сторона повідомляла про ураження суховантажного судна «Ангара», яке, за твердженням Києва, Росія використовувала для перевезення військових вантажів.

Атака викликала різку реакцію частини лівійського керівництва. Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні назвав українські дії фактичним оголошенням війни та заявив про намір звернутися до Міжнародного суду й Ради Безпеки ООН.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголошував, що Київ поважає територіальну цілісність Лівії, а українські удари спрямовані виключно проти законних військових цілей Росії. Він також нагадав про право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, Лівія залишається політично розділеною країною. У Триполі діє міжнародно визнаний уряд національної єдності, тоді як східні та південні райони контролюють сили Лівійської національної армії на чолі з Халіфою Хафтаром. Росія підтримує зв'язки зі східною владою та використовує лівійську територію для розширення військової присутності в Африці. Атака на корвет «Меркурій» відбулася на тлі співпраці Москви зі східною частиною Лівії.