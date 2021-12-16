Депутат від ОПЗЖ не зміг відповісти на звинувачення у спричиненні війни в Україні
«Ви тепер партія миру? Ніт! Ви не партія миру, ви винуватці цієї війни!»
В етері токшоу «Право на владу» Журналіст Роман Скрипін різко розкритикував маніпуляції члена ОПЗЖ Нестора Шуфрича щодо можливості повномасштабної війни України з РФ та відсутності реальної підтримки України Заходом.
Під час ефіру Шуфрич заявив, що у разі великого наступу РФ на Україну, не варто розраховувати на реальну підтримку західних країн, які, в крайньому випадку, обмежаться певним економічним тиском на Росію.
Скрипін закликав Шуфрича припинити маніпуляції щодо можливості війни та відсутності в її випадку допомоги Україні західними країнами.
«За нас ніхто не воюватиме, це зрозуміло. Для чого ця маніпуляція? Ви ж знаєте це. Ви досі не можете сказати що в нас війна. Вона почалася у 2014 році з окупації Криму, з вторгнення Росії. Ви тоді говорили: «Що робити, стріляти в них?» Так, стріляти. Ви досі не вибачились, вся ваша Партія Регіонів, СДПУ(о), Медведчук, за те, що ви привели за руку війну в Україну. Всіма своїми зусиллями. Ви тепер партія миру? Ніт! Ви не партія миру, ви винуватці цієї війни!», – обурився Скрипін.
Журналіст також додав, що всім проросійським політикам слід встати на коліна та покаятися перед українським народом.
У відповідь на претензії Скрипіна Нестор Шуфрич зазначив, що він, як голова парлементського комітету з питань свободи слова, завжди захищатиме право журналіста висловлювати свою думку, однак він залишає за собою право сприймати або не сприймати висловлену точку зору. Коментувати претензії Романа Скрипіна Шуфрич не став.