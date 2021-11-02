«Провідні африканські ЗМІ»: блогер потролив «медведчуківські» медіа

У прагненні підняти престиж свого патрона журналісти вдалися до примітивних маніпуляцій

ЗМІ, пов’язані із проросійським політиком Віктором Медведчуком, намагаються створити враження неабиякого міжнародного розголосу його переслідування українськими правоохоронними органами. Однак, час від часу, їхні спроби виглядають досить курйозно. На це на своїй Facebook-сторінці звернув увагу український блогер та журналіст Денис Казанський, прикріпивши до допису заголовки новин про Медведчука, опублікованих на одному з пов’язаних із ним новинних сайтів.

«Думаю, працівники сайтів Медведчука тупо знущаються з нього. Бо це все не може бути всерйоз», – зазначив Денис Казанський.

У заголовках до новин наведено цитати нібито «провідних африканських ЗМІ», «пакистанських ЗМІ» тощо.

Варто зазначити, що на сайті «Провідного африканського ЗМІ» статтю про Мдведчука, на яку посилаються у тексті, переглянули усього 293 людини. До того ж, цей матеріал є автоматичним перекладом новини російського видання «РИА Новости», а не власним матеріалом африканського ЗМІ.

Нагадаємо,у вересні Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці (до 28 жовтня) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.

Раніше повідомлялося, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

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