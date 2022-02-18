Кому потрібен закон про колабораціонізм?

Українці боронитимуть свою державу. І ніхто цьому не завадить

Хоч у нас і правова держава, але «ватникам» краще стерегтися людського гніву

Нам вкрай потрібний закон про колаборацію. Просто вкрай.

Потрібний він з однієї суто практичної причини: щоб уберегти людей. В першу чергу – самих колаборантів.

Був у мене на давньому місті роботи колега-ватник. Так сталося. Якось при останній нашій зустрічі він привітався зі мною «Сало уронили!».

Поряд були інші люди, я змовчав.

Але це було до армії, в мене була краща витримка. Після армії на «сало уроніли» могла б впасти спершу планка, потім м'ясо.

І був би великий конфуз. Бо з одного боку, в нас правова держава і мав би бути суд, а з іншого боку, суд би був негарний такий, викликав би певне суспільне збурення.

Якщо зараз запоребрикова наволоч атакує по повній, якщо зараз повториться 2014-й рік, я співчуваю тим страховим компаніям, в яких страхуються ті наші співгромадяни, які люблять висловлювати запоребрику підтримку та співчуття.

Закон про колабораціонізм потрібний не мені, а нашій ваті та напівваті. Бо після цього разу з нею вже розлогі бесіди про те, що фу такими бути, вести не будуть. І краще, набагато краще буде, якщо за неї візмуться державні органи, а не громадянські ініціативи.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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