Депутати хочуть заборонити Порошенку йти у президенти? Деталі скандального законопроєкту

Минула спроба люстрації чиновників була визнана Європейським судом із прав людини такою, що порушує права

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7318, який може заборонити вихідцям із низки політичних партій балотуватися у президенти, нардепи, мери, а також на посаду сільського і селищного голови та у депутати місцевої ради. Водночас незалежні експерти зазначають, що законопроєкт може стати зброєю проти опозиції. Зокрема у разі його ухвалення Петро Порошенко не зможе балотуватися у президенти в 2024 році.

Автори законопроєкту, серед яких депутати з «Голосу» і «Слуги народу», пропонують доповнити Виборчий кодекс низкою заборон щодо балотування на виборні посади та проходження до рад за списками. Під заборону висуватися на керівні посади у державі може потрапити п'ятий президент Петро Порошенко, народний депутат Дмитро Разумков та інші чинні посадовці.

Згідно із законопроєктом, не може бути кандидатом на посаду президента, народного депутата, депутата місцевої ради, міського, сільського та селищного голови особа, яка була засновником або членом таких політичних партій, як «Комуністична партія України», Партія регіонів, Соціал-демократична партія України (об’єднана), «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Держава», «Ліва опозиція», «Прогресивна соціалістична партія України», «Союз лівих сил», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Опозиційний блок», «Наші», «Блок Володимира Сальдо».

Документом передбачено, що ЦВК реєструватиме кандидатів-списочників у депутати тільки за умови отримання заяв від кожного про наявність чи відсутність у біографії членства у цих політичних партіях. Законопроєктом пропонується ще одна санкція до цих осіб – заборона на 10 років обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація). Відповідні зміни вносять до ЗУ «Про очищення влади».

Зазначимо, що під заборону може потрапити Петро Порошенко. Він був членом правління СДПУ (о), а згодом – одним зі співзасновників партії «Трудова солідарність України». Також під хвилю люстрації, якщо за неї проголосує монобільшість, може потрапити й ексспікер Ради, а нині нардеп Дмитро Разумков, який був членом Партії регіонів. Крім цього, серед нинішніх топпосадовців та народних депутатів теж є багато осіб, пов'язаних із колишньою Партією регіонів, ОПЗЖ чи комуністами.

На найближчих засіданнях стане відомо, чи розглядатиме Рада відповідний законопроєкт. Водночас виконавча директорка ГО аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей» Мартина Богуславець нагадала, що минула спроба люстрації чиновників була визнана Європейським судом із прав людини такою, що порушує права. На підставі рішення суду їх поновлювали на посадах, до того ж виплачували компенсації з бюджету.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про припинення діяльності низки політичних партій. 21 квітня народні депутати від ОПЗЖ створили свою депутатську групу.

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