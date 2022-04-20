Порошенко прибув на південний фронт (фото)

Військовим привезли більше півтисячі бронежилетів

Петро Порошенко привіз захисникам на південь України бронежилети, спорядження та засоби для облаштування побуту. Вантаж, який доправили до південного регіону – це допомога, зібрана волонтерами з усієї України та з-за кордону.

Для облаштування позицій на передову також передали інструменти, лопати, кирки, будівельні матеріали, баки для води.

«Ми дуже добре підготувалися і зробимо все можливе для того, щоб допомогти українському воїну. Бо нічого важливішого зараз для нас українців не існує – зробити все для нашої перемоги. Ми переможемо», – сказав Порошенко.

Він наголосив на важливості єдності українського суспільства, яка є головною силою у боротьбі з російською армією.

«Ми зараз знаходимося на півдні. На півдні путін має величезні плани прорубати коридор між окупованим Донбасом і окупованим Кримом. На цьому не зупинитися, піти далі – Миколаїв, Херсон, Одеса, Придністров’я. Позбавити Україну виходу до моря. І в такий спосіб розшматувати Україну і реалізувати той проект, який він намагався реалізувати з 2014 по 2019 рік – створити «Малоросію», «Новоросію». Ніяк заспокоїтися не може», – розповів він.

Порошенко підкреслив: «Ми це не дали зробити в 2014-2019 роках і точно не дамо це зробити зараз.

Я хочу перш за все подякувати українським воїнам. Подякувати волонтерам, які забезпечують ефективні можливості захисту. Подякувати всім українцям за те, що вони своєю єдністю дивують світ і руйнують плани путіна. Разом ми точно путіна подолаємо».

Нагадаємо, раніше Порошенко пояснив, чому «Армія. Мова. Віра» виявилися настілки важливими для нашої держави.

«Якби країна не змінилася і зустріла війну, не дай Боже, в тому стані, що був у 2014-му, невідомо, як це все було б», – наголошує Порошенко.

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