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Луганщина: окупанти отримали по зубах на двох напрямках

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Луганщина: окупанти отримали по зубах на двох напрямках
Окупанти отримали опір на Сватівському та Кремінському напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

На Кремінщині під час наступу окупанти втратили 70 осіб загиблими та стільки ж пораненими

Наступи російських окупантів на Луганщині не зупиняються на жодному напрямку – ані на Сватівському, ані на Кремінському. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Всі намагання ворога останніми днями безуспішні – на Сватівщині вони намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір і розгорнулись. На Кремінщині дві доби тому із трьох рот росіян, які пішли в наступ, вони втратили 70 осіб загиблими та приблизно стільки ж пораненими», – розповів голова ОВА.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва.

Під вогневий вплив росіян потрапили Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка.

Гайдай також повідомив, що на окупованій Луганщині відсутній мобільний інтернет і зв'язок в населених пунктах поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, триває 367-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках

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Теги: Луганщина окупанти росія війна ЗСУ

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