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Олексій Резніков Міністр оборони України

Річниця вторгнення. Без України Європа ніколи не буде в безпеці

glavcom.ua
Українські воїни захищають увесь демократичний світ
фото: ЗСУ

Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось

Рік тому генерал Валерій Залужний повідомив мені, що розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Невдовзі Президент України Володимир Зеленський зібрав керівництво держави, щоб організувати оборону.

Далі були дні, ночі, тижні, які злилися в один нескінченний потік.

Наші воїни, весь український народ прийняв бій, який багато хто у світі вважав безнадійним.

У той час на запитання партнерів «як справи?» я відповідав «Ми все ще живі!».

Сьогодні, через рік війни, якої Європа не бачила понад 80 років, я звертаюся до Сил оборони України.

До усіх захисників і захисниць.

Ви зробили неможливе.

Ви дали відсіч армії ворога, що наводила жах на весь світ. Але виявилася безсилою проти українців, які боронять свій дім і своїх близьких, б’ються за свою землю.

Рік тому нам було складно отримати серйозну зброю. Сьогодні цивілізовані країни бачать, що саме ви є щитом Європи на сході.

Без України Європа ніколи не буде в безпеці.

Саме на вас захоплено дивляться у різних куточках планети. Бо ви захищаєте Свободу. Волю. Права. Гідність. Від рабства і зневіри.

Це був рік великих героїв і великих трагедій, звитяги і болю.

Ми тимчасово втрачали і знову повертали наші міста. Ми вшановували найхоробріших і проводжали у засвіти найкращих.

Завдяки Силам оборони України – ЗСУ, Нацгвардії, прикордонникам, розвідникам, бійцям СБУ, УДО та НАБУ, поліцейським та воїнам з інших структур – ми цей рік вистояли.

Пережили.

Витерпіли.

Тепер ми вступаємо в новий період. З новим завданням – перемогти.

Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане.

Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному – якою буде перемога України?

Відповідь проста.

Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку росії.

Перемога – коли Україна буде. Буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах. Успішною, заможною, сильною.

А росії у нинішньому вигляді – не буде.

Не буде терористичного московського режиму, який говорить про «братерство» і при цьому чинить геноцид. Розповідає про «звільнення» і стирає з лиця землі цілі міста.

Який спалює сотні тисяч своїх власних громадян у війні і руйнує майбутнє наступних поколінь через примхи боягузів, які постійно брешуть і ховаються у бункерах.

Ми переможемо, бо наша мета – життя, щастя, добробут.

Вони програють і понесуть відповідальність. Бо сіють навколо себе тільки смерть і страждання.

Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця.

Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось.

Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих.

Є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну. Ми у цій битві не самі.

Що нас очікує?

Більше зброї, у тому числі – української. Для усіх Сил оборони.

Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили.

Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд.

Буде нова якість оборони за рахунок технологій.

Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі.

Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити.

За кілька днів Україна зустріне весну, яку кремль хотів у нас вкрасти.

Ми не замерзли – ми загартувалися.

Ми не злякалися темряви.

Крок за кроком ми прийдемо до перемоги.

Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя, щоб ми могли йти далі.

Пишаюся кожним і кожною, хто боронить сьогодні нашу державу!

Слава Україні!

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Теги: коаліція ворог Щастя перемога танки Валерій Залужний звільнення президент Україна Володимир Зеленський смерть Європа геноцид контрнаступ

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