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Європейські та американські лідери думок закликали Захід надати Україні всю необхідну допомогу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Європейські та американські лідери думок закликали Захід надати Україні всю необхідну допомогу
Україна потребує допомоги, аби швидше здолати армію окупантів
фото з відкритих джерел

Серед підписантів заяви – політики, дипломати, журналісти та Нобелівський лауреат

Понад 50 лідерів думок зі США, країн Євросоюзу та України закликали міжнародну спільноту розширити критично важливу допомогу Україні, щоб допомогти їй виграти війну.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати надавати та розширювати необхідну критично важливу допомогу Україні, щоб виграти війну, покласти край терору з боку Росії, забезпечити швидке та прозоре відновлення України та відновити міцний мир у Європі. Для глобальної безпеки та стабільності вільний світ має зробити все можливе, щоб допомогти зберегти суверенітет і територіальну цілісність України, захистити демократію та забезпечити повагу та захист міжнародного права та прав людини», – йдеться у тексті звернення.

Серед підписантів заяви – політики, дипломати, журналісти та Нобелівський лауреат: Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод – організації – першого українського Нобелівського лауреата, Майкл Макфол, колишній Посол США в Росії та один з керівників Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, Александр Вершбоу, колишній заступник генерального секретаря НАТО, Стівен Пайфер, колишній Посол США в Україні, Андріус Кубіліус, член Європарламенту, Ребекка Гармс, колишня депутатка Європейського парламенту, Андерс Ослунд, старший науковий співробітник Стокгольмського вільного всесвітнього форуму, Густав Грессель, старший політичний науковий співробітник програми «Ширша Європа» («Wider Europe») Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), Борис Ґудзяк, президент Українського католицького університету, Андрій Курков, письменник та інші.

«Агресії Росії не видно краю, тому вкрай необхідно, щоб союзники та партнери України продовжували бути солідарними з народом України, який чітко дав зрозуміти, що єдиним прийнятним результатом війни є звільнення всіх українських територій. Напівзаходів бути не може, оскільки це означатиме лише продовження війни для України та збереження загрози глобальному міжнародному правопорядку», – вважають підписанти заяви.

За словами виконавчої директорки Коаліції РПР Ольги Лимар, ця заява свідчить про розуміння західними інтелектуалами того, що міжнародна спільнота здатна надати Україні такий рівень підтримки, який допоможе їй виграти у війні проти Росії:

«На Заході вже давно точиться дискусія щодо необхідності пришвидшення надання військової допомоги Україні. Адже протягом року масштабної війни міжнародна військова  підтримка України була хоч і суттєва, але вона могла би надаватися значно швидше та в більших кількостях».

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Теги: Європа посол Стівен Пайфер президент письменник суверенітет звільнення

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