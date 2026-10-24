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Депутати масово розлучаються і ділять майно: список

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Депутати масово розлучаються і ділять майно: список
Деякі з народних депутатів після розриву шлюбу поділили спільне майно
фото з відкритих джерел

«Главком» нарахував понад десяток чинних народних обранців, які розірвали шлюби за останні три роки

За останні три роки понад десяток чинних народних депутатів України розлучилися. Деякі з них після розриву шлюбу поділили спільне майно, що відображено в деклараціях. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі».

Наприкінці 2023 року розлучився народний депутат від «Батьківщини» Андрій Пузійчук. У 2024 році шлюби розірвали Микола Бабенко з депутатської групи «Довіра», Іван Крулько з «Батьківщини», Сергій Алєксєєв із «Європейської солідарності», а також Сергій Нагорняк і Артем Чорноморов зі «Слуги народу».

У 2025 році статус одружених втратили Олександр Пузанов із депутатської групи «Платформа за життя та мир», позафракційний Муса Магомедов, Юлія Гришина зі «Слуги народу» та позафракційний Дмитро Костюк.

Як депутати поділили майно після розлучення

Після розлучення Дмитро Костюк передав колишній дружині Ірині частину спільного майна. У декларації нардепа зазначено, що між колишнім подружжям «відсутнє взаєморозуміння і наявні різні погляди на життя».

8 жовтня 2026 року в реєстрі декларацій опублікували повідомлення про зміни в майновому стані Костюка. Згідно з договором про поділ спільного майна, його колишній дружині відійшли квартира площею 34,1 кв. м у Звягелі Житомирської області та автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2000 року випуску.

Ще одна народна депутатка, Юлія Гришина, на початку вересня стала одноосібною власницею будинку площею 277,2 кв. м у Вишгороді Київської області. Раніше нерухомість належала їй та колишньому чоловікові в рівних частках. Згодом він передав депутатці свою частку.

Хто передумав розлучатися

«Главком» також звернув увагу на двох народних депутатів, які у 2025 році відмовилися від розлучення. Йдеться про Олександру Устінову з фракції «Голос» і Сергія Таруту з «Батьківщини». Обоє повідомили суди про залишення позовних заяв без розгляду.

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Теги: розлучення аліменти

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