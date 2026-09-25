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Депутат звозив дружину у «Сільпо» і придумав нові штрафи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Депутат звозив дружину у «Сільпо» і придумав нові штрафи
Місця для осіб з інвалідністю у Івано-Франківську
фото: Інформатор

На думку нардепа, штрафи за розміщення авто на місцях для осіб з інвалідністю варто переглянути 

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Фріс ініціював суттєве посилення покарання за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Приводом для законотворчої ініціативи стала побутова поїздка до супермаркету в Івано-Франківську, під час якої нардеп помітив масові порушення з боку водіїв. Про це Ігор Фріс розповів на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами парламентаря, поки він чекав дружину на автомийці навпроти парковки для людей з інвалідністю біля місцевого «Сільпо», то звернув увагу, що жодна із залишених там машин не мала відповідного розпізнавального знаку, а водії та пасажири виявлялися «абсолютно здоровими й спритними».

«Один йшли на своїх двох у магазин, інші – в кафе, треті – з дітьми. Це при тому, що вільні місця на парковці були. Думаю, це проблема загальна, і в найближчий час у країні людей з інвалідністю буде більше. Штрафи за розміщення авто на місцях для осіб з інвалідністю варто переглянути в сторону збільшення – разів так у 50. Свідомість зміниться швидше», – обурився Фріс.

Допис нардепа Фріса
Допис нардепа Фріса
скриншот

Хвиля критики та подані правки

За словами нардепа, його допис викликав бурхливу реакцію – допис зібрав понад 900 реакцій і більше ніж 200 коментарів. Чимало дописувачів дорікнули Ігорю Фрісу, чому він особисто не викликав патрульну поліцію на місце правопорушення, а також зауважили, що не всі групи інвалідності мають візуальні прояви.

Попри критику, нардеп повідомив, що вже подав відповідні законодавчі правки. Згідно з його ініціативою, штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю пропонується підвищити до 2550–3400 грн.

«Тому правки щодо збільшення штрафів – подано. Від 2550 до 3400 грн. Не лише як санкція, а й як превентивна функція також. Зараз почнуть писати, що штрафами нічого не вирішити, що депутат нічого не зробив, хоча мав поліцію викликати... Звик до цього, що тут одні порадники, а тих, які щось роблять – одиниці», – резюмував автор ініціативи.

Фріс заявив, що подає правки щодо збільшення штрафу за безпідставне паркування на місцях для інвалідів
Фріс заявив, що подає правки щодо збільшення штрафу за безпідставне паркування на місцях для інвалідів
скриншот

Що кажуть у мережі

У коментарях думки користувачів розділилися. Частина громадян підтримала ініціативу, наголосивши на важливості виховного ефекту від фінансових покарань.

«Як показує світовий досвід, тільки серйозні штрафи мають дієву виховну дію», – переконані дописувачі.

Коментар під дописом нардепа
Коментар під дописом нардепа
скриншот

Водночас інші користувачі звернули увагу, що саме по собі підвищення штрафів не спрацює без реального контролю з боку поліції. Серед альтернативних пропозицій лунали заклики запровадити обов'язкову евакуацію машин-порушників на штрафмайданчик та залучити представників спільноти людей з інвалідністю до розробки ефективніших механізмів контролю.

Депутат звозив дружину у «Сільпо» і придумав нові штрафи фото 1
скриншот
Депутат звозив дружину у «Сільпо» і придумав нові штрафи фото 2
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Нагадаємо, у вересні на Франківщині відбувся саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». Це рекреаційний тиловий регіон, який привабливий для інвесторів, як і інші області, де є Карпати. Але разом з інвестиціями регіон може в комплекті отримати нову хвилю забудови та протестів з боку громадян. Так, до прикладу, у сусідньому Закапатті екозахисники вже ведуть запеклу боротьбу за гірський масив Свидовець поблизу Драгобрата. Його намагаються захистити від побудови курорту-монстра. А на полонині Руна будують вітряки без проведення оцінки впливу на довкілля. За відсутності окремого Міністерства довікілля Кабмін видає експериментальні постанови, які відкривають шлях до такої забудови без дозволів. І от саме тут обрані від Прикарпаття народні депутати мали б захищати інтереси громадян і блокувати шкідливі урядові ініціативи.  

Наразі регіон представляють шестеро мажоритарників. Один із найпомітніших – колишній нотаріус Ігор Фріс («Слуга народу»). Саме він лобіює законодавчі ініціативи, які можуть бути вигідні забудовникам. Медіа пов’язують Фріса та ще одного його колегу – Олександра Матусевича із неформальною групою Коломойського, яка сформувалася у парламенті з моменту обрання цього скликання. У цієї групи в Прикарпатті, як власне і в Коломойського, є свої бізнес-інтереси, зокрема в Буковелі.

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Теги: Київ депутат Сільпо

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