Депутат звозив дружину у «Сільпо» і придумав нові штрафи

На думку нардепа, штрафи за розміщення авто на місцях для осіб з інвалідністю варто переглянути

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Фріс ініціював суттєве посилення покарання за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Приводом для законотворчої ініціативи стала побутова поїздка до супермаркету в Івано-Франківську, під час якої нардеп помітив масові порушення з боку водіїв. Про це Ігор Фріс розповів на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами парламентаря, поки він чекав дружину на автомийці навпроти парковки для людей з інвалідністю біля місцевого «Сільпо», то звернув увагу, що жодна із залишених там машин не мала відповідного розпізнавального знаку, а водії та пасажири виявлялися «абсолютно здоровими й спритними».

«Один йшли на своїх двох у магазин, інші – в кафе, треті – з дітьми. Це при тому, що вільні місця на парковці були. Думаю, це проблема загальна, і в найближчий час у країні людей з інвалідністю буде більше. Штрафи за розміщення авто на місцях для осіб з інвалідністю варто переглянути в сторону збільшення – разів так у 50. Свідомість зміниться швидше», – обурився Фріс.

Допис нардепа Фріса скриншот

Хвиля критики та подані правки

За словами нардепа, його допис викликав бурхливу реакцію – допис зібрав понад 900 реакцій і більше ніж 200 коментарів. Чимало дописувачів дорікнули Ігорю Фрісу, чому він особисто не викликав патрульну поліцію на місце правопорушення, а також зауважили, що не всі групи інвалідності мають візуальні прояви.

Попри критику, нардеп повідомив, що вже подав відповідні законодавчі правки. Згідно з його ініціативою, штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю пропонується підвищити до 2550–3400 грн.

«Тому правки щодо збільшення штрафів – подано. Від 2550 до 3400 грн. Не лише як санкція, а й як превентивна функція також. Зараз почнуть писати, що штрафами нічого не вирішити, що депутат нічого не зробив, хоча мав поліцію викликати... Звик до цього, що тут одні порадники, а тих, які щось роблять – одиниці», – резюмував автор ініціативи.

Фріс заявив, що подає правки щодо збільшення штрафу за безпідставне паркування на місцях для інвалідів скриншот

Що кажуть у мережі

У коментарях думки користувачів розділилися. Частина громадян підтримала ініціативу, наголосивши на важливості виховного ефекту від фінансових покарань.

«Як показує світовий досвід, тільки серйозні штрафи мають дієву виховну дію», – переконані дописувачі.

Коментар під дописом нардепа скриншот

Водночас інші користувачі звернули увагу, що саме по собі підвищення штрафів не спрацює без реального контролю з боку поліції. Серед альтернативних пропозицій лунали заклики запровадити обов'язкову евакуацію машин-порушників на штрафмайданчик та залучити представників спільноти людей з інвалідністю до розробки ефективніших механізмів контролю.

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Нагадаємо, у вересні на Франківщині відбувся саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». Це рекреаційний тиловий регіон, який привабливий для інвесторів, як і інші області, де є Карпати. Але разом з інвестиціями регіон може в комплекті отримати нову хвилю забудови та протестів з боку громадян. Так, до прикладу, у сусідньому Закапатті екозахисники вже ведуть запеклу боротьбу за гірський масив Свидовець поблизу Драгобрата. Його намагаються захистити від побудови курорту-монстра. А на полонині Руна будують вітряки без проведення оцінки впливу на довкілля. За відсутності окремого Міністерства довікілля Кабмін видає експериментальні постанови, які відкривають шлях до такої забудови без дозволів. І от саме тут обрані від Прикарпаття народні депутати мали б захищати інтереси громадян і блокувати шкідливі урядові ініціативи.

Наразі регіон представляють шестеро мажоритарників. Один із найпомітніших – колишній нотаріус Ігор Фріс («Слуга народу»). Саме він лобіює законодавчі ініціативи, які можуть бути вигідні забудовникам. Медіа пов’язують Фріса та ще одного його колегу – Олександра Матусевича із неформальною групою Коломойського, яка сформувалася у парламенті з моменту обрання цього скликання. У цієї групи в Прикарпатті, як власне і в Коломойського, є свої бізнес-інтереси, зокрема в Буковелі.