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«План миру» Гончаренка. Нардеп п'яти скликань попередив: Зеленського штовхають на слизький шлях

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«План миру» Гончаренка. Нардеп п'яти скликань попередив: Зеленського штовхають на слизький шлях
Тарас Стецьків назвав головну небезпеку мирних ініціатив українських політиків
фото: скриншот з відео, «Європейська солідарність»

Тарас Стецьків вважає, що дискусії про мир можуть перетворитися на пастку для президента та спровокувати розкол українського суспільства

Народний депутат п’яти скликань Тарас Стецьків розкритикував мирні ініціативи, які останнім часом пропонують українські політики. Політик пояснив, чому вважає небезпечним початок переговорів із Росією та які додаткові вимоги Москва може висунути Україні. Про це Стецьків заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, повідомляє «Главком».

Під час розмови журналістка згадала мирні пропозиції народних депутатів Олексія Гончаренка, Данила Гетманцева та Анни Скороход і запитала, чи можуть вони підштовхнути Зеленського до чергової помилки. «Так, я вважаю, вони штовхають його на слизьке», – відповів Стецьків.

Колишній нардеп вважає, що нав'язування дискусії про можливість миру може бути частиною російської стратегії, спрямованої на протиставлення українців, які виступають за продовження боротьби, та тих, хто підтримує переговори.

Стецьків припустив, що після загострення суперечностей у суспільстві російське керівництво може заявити про готовність до компромісів. Водночас початок переговорів не гарантуватиме припинення російських вимог. Москва може висунути додаткові умови вже на першому етапі переговорів, погрожуючи в іншому разі повернутися до активних бойових дій.

При цьому західні партнери, як припускає Стецьків, можуть порушити питання про послаблення санкцій проти Росії через сам факт початку переговорного процесу. На його думку, за такого сценарію Зеленський ризикує опинитися в ситуації, коли будь-яке рішення спричинятиме нову хвилю внутрішнього протистояння.

«І вас акуратно, акуратно, акуратно штовхають на слизьке і роблять з вас зрадника країни. Тобто ціллю Путіна є розкол країни, не пошук миру», – наголосив колишній нардеп.

Окремо Стецьків прокоментував участь Олексія Гончаренка та громадського діяча Геннадія Друзенка в обговоренні мирних ініціатив. Він зазначив, що його більше непокоїть позиція Друзенка, якого вважає близьким до середовища, що виступає за продовження боротьби.

Політик переконаний, що віра в можливість домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним може мимоволі сприяти реалізації його планів. «Ціль цієї дискусії одна – нав'язати саму дискусію про можливість миру. І в країні знайдуться люди, які в це повірять. Бо людям хочеться вірити у мир, люди хочуть миру», - зазначив він.

Стецьків також вважає, що у разі посилення суспільного запиту на мир можуть з'явитися пропозиції пожертвувати політичним майбутнім Зеленського заради припинення війни. Він закликав не зводити суспільну дискусію до протиставлення прихильників миру та продовження війни, оскільки саме таке протистояння може бути вигідним Кремлю.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Також він допустив обговорення нейтрального статусу України. Після цих заяв, 5 жовтня, партія «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі своєї парламентської фракції, пояснивши це ідеологічними розбіжностями. 

До слова, 6 жовтня нардепка Анна Скороход також виступила із заявами щодо можливого завершення війни. Зокрема, вона назвала президента Володимира Зеленського «нелегітимним» та запропонувала закріпити нейтральний статус України в Конституції, вилучивши положення про курс на вступ до НАТО. Ці висловлювання згодом підхопили російські медіа.

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Теги: переговори депутат Олексій Гончаренко Володимир Зеленський Тарас Стецьків

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