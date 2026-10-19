Антикорупційний суд відправив за ґрати ексдепутата, але він не сів: названо причину

У справу засудженого у корупційному злочині втрутився Верховний суд

Верховний суд зупинив виконання вироку стосовно засудженого ексдепутата Хмельницької облради, а нині військовослужбовця Миколи Харкавого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

До Верховного суду разом із касаційною скаргою надійшло клопотання від адвоката засудженого про зупинення вироку на ухвали Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати. Як пояснила сторона захисту, наразі Микола Харкавий проходить військову службу, а також залучається до виконання завдань та заходів у складі відповідної військової частини. Свої аргументи адвокат підкріпила доданими до клопотання матеріалами і характеристикою засудженого.

«Клопотання захисника є обґрунтованим, у ньому наведено достатні підстави для зупинення виконання судових рішень щодо Миколи Харкавого», – йдеться в ухвалі Верховного суду від 14 жовтня.

Крім цього, Феміда узялася за перегляд ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 вересня 2026 року у справі Харкавого. Захисниця засудженого у касаційній скарзі посилається «на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону» попередніми судами і просить Верховний суд скасувати ухвалу апеляційного суду і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Як повідомляв «Главком», 22 вересня 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення у справі за обвинуваченням депутата Хмельницької облради VII скликання (2015-2020 роки), а нині військовослужбовця Миколи Харкавого. Згідно з ухвалою апеляційної палати, вирок Вищого антикорупційного суду від 21 січня 2022 року щодо обвинуваченого залишено без змін. Ця ухвала апеляційного суду набрала законної сили з моменту її проголошення.

Таким чином, вирок Харкавому у вигляді семи років позбавлення волі з повною конфіскацією належного йому на праві власності майна набрав чинності.

Крім того, Апеляційна палата антикорупційного суду 22 вересня прийняла окрему ухвалу, якою звернулася до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про вчинення злочину за статею 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»). Зокрема, апеляції стало відомо, що у 2018 році львівський суд розділив майно обвинуваченого Харкавого та його дружини. Йшлося про квартиру загальною площею 79,90 кв. м і комору в підвалі площею 1,9 кв. м. Натомість ще у 2017 році столичний суд арештував нерухомість ексдепутата облради у рамках цього кримінального провадження. Також у вироку антикорупційного суду від від 21 січня 2022 року низка арештів майна Харкавого залишилася чинними.

Додамо, що обидві судові інстанції антикорупційного суду визнали винним Миколу Харкавого у закінченому замаху на шахрайство та підбурюванні до неправомірної вигоди (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу і частина 4 статті 369 Кримінального кодексу). За матеріалами справи, влітку 2017 року він вимагав і отримав $49,1 тис. хабаря від директора Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-інтерната І-ІІІ ступенів «Славутинка». За ці кошти ексдепутат обіцяв потерпілій припинити ініціювати перевірки щодо цільового використання нею бюджетних коштів на освітній заклад, який вона очолює до сьогодні.

У суді першої інстанції Харкавий відмовився надавати свідчення, заявивши про провокацію з боку працівників департаменту захисту економіки Національної поліції України та директора школи-інтернат. У виступі в судових дебатах обвинувачений заявив про свою невинуватість і просив суд виправдати.

Окремо у вироку, який апеляція залишила без змін, зазначено: обвинувачений повинен сплатити потерпілій 50 тис. грн моральної компенсації і 600 грн процесуальних витрат.

Загалом, розгляд справи Харкавого тривав вісім років.