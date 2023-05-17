Московський суд покарав активіста, який пропонував повісити Путіна

Суд визначив, що активіст Михайло Крігер нібито зазіхав на життя силовиків і закликав страчувати Путіна через повішення

Активіст Михайло Крігер засуджений до семи років колонії загального режиму

Західний окружний військовий суд у Москві засудив до семи років колонії загального режиму активіста руху «Солідарність» Михайла Крігера. Правоохоронці затримали активіста за те, що він писав антипутінські пости у соціальних мережах. Про це повідомляє група підтримки активіста.

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Крігера визнали винним у виправданні тероризму та порушенні ненависті з загрозою застосування насильства . Прокурор просив засудити його до дев'яти років позбавлення волі.

За версією звинувачення, Крігер зазіхав на життя співробітників ФСБ і закликав страчувати диктатора РФ Володимира Путіна через повішення. За словами соратників активіста, Крігера судять за пости та коментарі у Фейсбуці.

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У 2020 році Крігер прокоментував пост про Михайла Жлобицького, який влаштував вибух в управлінні ФСБ в Архангельську, та Євгена Манюрова, який напав на будівлю ФСБ на Луб'янці в Москві. Активіст тоді написав: «Ні від кого не приховую свою люту ненависть до режиму, чекістів, які його встановили, і особисто до Путіна В. В. І повірте мені, коли і якщо я доживу до повішення цієї ГБшної гніди, то щосили боротимуся за право брати участь у цьому духопідйомному заході».

В останньому слові Крігер заявив, що його переслідують через те, що він зайняв антивоєнну та «відверто проукраїнську позицію». Активіст також сказав, що мріє про те, щоб дожити до «путінського повішення».

«Я впевнений, що наш диктатор так само заслуговує на таку кару, як і інші військові злочинці, яких вішали за вироком, наприклад, Нюрнберзького трибуналу... Є Путін – є ріки крові, немає Путіна – немає кровопролиття», – заявив Крігер.

Як стверджує група підтримки активіста, після закінчення судового засідання Крігер заспівав українську пісню «Ой у лузі червона калина».

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Активіст Михайло Крігер активно виступав проти путінського режиму та війни в Україні

Зазначимо, що Михайло Крігер – московський опозиційний активіст, який понад 15 років бере участь в акціях протесту проти влади Путіна та політичних репресій. За свою позицію, в тому числі антивоєнну, він неодноразово піддавався адміністративним арештам та штрафам. Також на нього кілька разів нападали активісти прокремлівських громадських рухів.

Нагадаємо, що російський суд Касимова Рязанської області покарав режисера-документаліста, журналіста Сергія Ерженкова і активіста Сергія Скореєва до восьми місяців обмеження свободи. Єрженкова і Вибразова визнали винними у справі про вандалізм за напис «Путін, йди геть» на пам'ятнику Леніна.