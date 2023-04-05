Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука

Земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.

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До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

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Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

24 березня за матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн грн.