Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука
Загальна вартість арештованого майна Марченко становить майже 17,5 млн грн
фото: СБУ

Земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.

До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

24 березня за матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн грн.

Теги: СБУ Віктор Медведчук арешт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
24 березня, 10:09
Віктор Медведчук проходить обвинуваченим у справі про державну зраду
Львівський суд викликає Медведчука
23 березня, 13:31
Медведчук дав інтерв'ю російським пропагандистам
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
11 березня, 15:54

Кримінал

Співпраця ексначальника СБУ в Криму з Росією: з’явилися нові докази
Співпраця ексначальника СБУ в Криму з Росією: з’явилися нові докази
Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука
Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука
Командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, постане перед судом
Командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, постане перед судом
Матір загиблого героя розповіла про масові крадіжки квітів та табличок із могил воїнів
Матір загиблого героя розповіла про масові крадіжки квітів та табличок із могил воїнів
Поліція оголосила підозру іподиякону, який вдарив військового
Поліція оголосила підозру іподиякону, який вдарив військового
Благословляв окупантів та освячував техніку. Представник УПЦ МП з Харківщини отримав підозру
Благословляв окупантів та освячував техніку. Представник УПЦ МП з Харківщини отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
58K
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
31K
У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму
31K
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)
18K
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Сьогодні, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту