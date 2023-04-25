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Суд арештував активи заводу феросплавів, які належали дружині Медведчука

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд арештував активи заводу феросплавів, які належали дружині Медведчука
Дружина екснардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко
фото з відкритих джерел

«Запорізький завод феросплавів» є одним з найбільших профільних підприємств в Європі

За участі прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд арештував понад 1 млрд грн активів дружини колишнього народного депутата, лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ», який позбавлений українського громадянства Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Арештовано майнові права акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів», яке є одним з найбільших профільних підприємств в Європі. Дружина екснардепа (Оксана Марченко – «Главком»), яка є підозрюваною у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій країни-агресора, володіє іменними акціями заводу на 13,7 % статутного капіталу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб запобігти відчуженню чи розпорядженню цими цінними паперами та всіма корпоративними правами, суд задовольнив клопотання слідчих СБУ, погоджене прокурорами обласної прокуратури.

Нагадаємо, в рамках розслідування за клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури раніше арештовано активи та майно на понад 5,6 млрд грн, кінцевим бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата України. Йдеться про корпоративні права на 2,6 млрд грн, об’єкти нерухомості, земельні ділянки і транспортні засоби, іменні акції в трьох обленерго на понад 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії.

На початку квітня суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.

Теги: суд Віктор Медведчук Оксана Марченко

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