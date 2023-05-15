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Найменшій жертві росіян на Харківщині було лише п'ять місяців – прокурор Фільчаков

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найменшій жертві росіян на Харківщині було лише п'ять місяців – прокурор Фільчаков
Олександр Фільчаков
фото з відкритих джерел

Перші російські злочинці вже отримали свої судові вироки

На Харківщині правоохоронці розслідують майже 15 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів російстких військових. Їх жертвами стали майже 2 тисячі цивільних мешканців Харкова та області. Про це розповів очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Так, за даними Харківської обласної прокуратури, на території міста і області вже загинуло 1911 цивільних осіб, з них 75 дітей, поранено 2832 особи, з них 219 – неповнолітні. Наймолодшому загиблому було лише п’ять місяців.

В цілому, слідчі та прокурори розслідують майже 15 тисяч кримінальних проваджень за фактами порушень законів та звичаїв війни щодо понад 15 тисяч злочинів, вчинених російськими військовими. Переважна більшість цих злочинів (понад 11 тисяч) пов’язані з нападами та бомбардуваннями цивільної інфраструктури, 95 злочинів – це вбивства, майже 370 – незаконне позбавлення волі, понад 2400 – факти мародерства, 16 – зґвалтування. 

За словами Фільчаков, перші російські злочинці вже отримали свої судові вироки. 

«Ми вже повідомили про підозру 36 військослужбовцям РФ. До суду направлено 6 обвинувальних актів стосовно 20 окупантів. Три кримінальні провадження вже розглянуті судами, винесено вироки семи воєнним злочинцям. Серед них – два найманці приватної військової компанії «Редут», двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ, один наш співвітчизник, який воював проти України на боці так званої «ДНР». Двох з цих злочинців – це водій та корегувальник РСЗВ «Град», які у перший день широкомасштабного вторгнення обстрілювали цивільних жителів Дергачівської громади, – після винесення вироку поміняно на наших бійців, які перебували у полоні», – розповів Олександр Фільчаков.

Він додав, що сьогодні зусилля прокурорів та співробітників інших правоохоронних органів зосереджені на подальшому виявленні й розкритті воєнних злочинів.

Нагадаємо, харківські прокурори вже арештували активи росіян в області на мільярд гривень. У подальшому ці кошти мають бути спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури Харківщини. 
 

 

Теги: окупанти прокурор водій Харківщина злочини проти людяності зґвалтування

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