Держдеп: США підтримують автокефалію для церкви України



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Фото: AFP Речниця Державного департаменту США Хізер Науерт

США продовжують підтримку України та її територіальної цілісності

Сполучені Штати Америки підтримують можливе надання автокефалії українській православній церкві.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт.

«Сполучені Штати поважають можливість українських православних лідерів та вірян йти до автокефалії відповідно до їхніх переконань. Ми поважаємо Вселенського патріарха як голос релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу», – заявила Науерт.

Вона зазначила, що США продовжують підтримку України та її територіальної цілісності «перед обличчям російської агресії на сході України та російської окупації Криму».

«Ми також підтримуємо Україну, яка прокладає свій власний шлях і ухвалює власні рішення, зокрема щодо об’єднань, які вільні від зовнішнього втручання», – додала Науерт.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.