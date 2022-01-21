Директор ЦРУ таємно відвідав Київ та Берлін: відома ціль візиту

Американські ЗМІ дізналися деталі переговорів політиків

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс минулого тижня таємно відвідав Україну та Німеччину на тлі російської агресії. У Берліні він говорив з канцлером ФРН Олафом Шольцем, у Києві – з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

Про що говорили Бернс та Шольц

Видання пише, що директор ЦРУ та канцлер Німеччини говорили про:

ситуацію навколо українських кордонів через подальше нарощування військ РФ;

російський газопровід «Північний потік–2».

Зазначається, що очільник ЦРУ наголосив, що «Північний потік–2» потрібно заблокувати у разі подальшої агресії. За словами співрозмовників видання, такою є позиція США. Як пояснює виданню інформатор, Бернса відправили до Німеччини після того, як Шольц утримався від того, що Берлін заморозить російський газопровід у випадку ескалації в Україні.

Окрім цього, Бернс поінформував німецького канцлера Шольца та розвідувальників про можливі сценарії розвитку ситуації щодо України, якщо Кремль наважиться напасти.

У Києві Бернс зустрічався із Зеленським та представниками Головного управління розвідкою

Як пише CNN у Twitter, керівник Центрального розвідувального управління США Білл Бернс спілкувався з керівництвом української військової розвідки. Вони обговорили, наскільки великі ризики широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Також ситуацію на українських кордонах та шляхи її вирішення він обговорив із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс минулого тижня таємно зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також він провів переговори з українською розвідкою.

Як заявив Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

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