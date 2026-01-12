Кулеба розповів, чи пропонував Зеленський йому нову посаду

Колишній глава МЗС підтвердив відновлення спілкування з президентом

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час нещодавньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання його повернення на державну службу або отримання нової посади не обговорювалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю з цивільною дружиною та піарницею Світланою Павелецькою.

За словами Кулеби, під час розмови сторони зосередилися на обговоренні ситуації в Україні та можливих кроків для її посилення, а не на кадрових питаннях. «Ми не обговорювали жодних конкретних посад чи кадрових пропозицій», – зазначив він.

Колишній міністр також наголосив, що публічні коментарі щодо можливих призначень може робити виключно президент.

Водночас Кулеба підтвердив, що відновив спілкування з главою держави вперше з моменту своєї відставки у вересні 2024 року, додавши, що раніше контактів між ними не було.

Він також заявив, що готовий до співпраці в будь-якому форматі у разі надходження відповідних пропозицій з боку президента.

Президент Володимир Зеленський 5 січня провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент Володимир Зеленський відмовився коментувати можливу майбутню посаду колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Відповідаючи на запитання журналістів щодо ролі ексочільника МЗС у подальшій роботі, глава держави заявив: «Не скажу».