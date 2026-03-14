Україна відповіла на погрози Ірану

Іран роками допомагає Росії у війні проти України, надаючи дрони та військові технології. Тому заяви представників Тегерана з погрозами на адресу Києва виглядають абсурдними. Як інформує «Главком», про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За словами дипломата, іранський режим безпосередньо сприяє російській агресії проти України.

Ідеться, зокрема, про передачу безпілотників і технологій, які Росія використовує для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.

У цьому контексті, наголосив Тихий, заяви іранських представників про право на самооборону виглядають суперечливо.

«Іранський режим роками підтримує вбивства українців, надаючи державі-агресору дрони та технології для війни проти України», – зазначив речник МЗС.

У Міністерстві закордонних справ також звернули увагу на те, що представники Ірану посилаються на статтю 51 Статуту ООН, яка передбачає право держави на самооборону.

Однак, за словами Тихого, такі аргументи виглядають абсурдно, якщо врахувати роль Тегерана у підтримці російської агресії. Він порівняв таку риторику із ситуацією, коли людина, яка вчиняє злочин, намагається виправдати свої дії нормами закону.

У Києві наголошують, що іранський режим має понести відповідальність за свої дії.

Ідеться як про підтримку війни Росії проти України, так і про інші злочини, які, за словами українських дипломатів, були скоєні як проти іранського народу, так і проти інших держав.

Раніш повідомлялося, що дипломатичне протистояння між Києвом та Тегераном перейшло у фазу прямих погроз. Голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що участь українських фахівців у протидії іранським дронам на Близькому Сході перетворює Україну на легітимний об'єкт для атак Ісламської Республіки.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.