Президент розповів, чи отримала Україна всі ракети для Patriot за домовленостями «Рамштайну»

Президент розповів, чи отримала Україна всі ракети для Patriot за домовленостями «Рамштайну»
Зеленський зробив заяву про ракети для Patriot
фото: скриншот з відео

Зеленський наголосив, що досвід України у протидії дронам-камікадзе «шахед» є унікальним

Україна вже отримала частину ракет для Patriot за домовленостями «Рамштайну», але не всі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Румунії Нікушором Даном, передає «Главком».

Напередодні президент Зеленський зауважив, що ракети PAC-3, які Німеччина погодилася передати Україні під час останнього засідання у форматі «Рамштайн», надійшли 10 березня. 

Зеленський підкреслив, що досвід України у протидії дронам-камікадзе «шахед» є унікальним. За його словами, навіть великі запаси дорогих ракет можуть швидко вичерпатися під час масованих атак, тому світ дедалі більше цікавиться українським досвідом боротьби з такими загрозами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів. Серед них: спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією; рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та спільна заява між Україною та Румунією щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Зокрема, президент під час спільної пресконференції з главою Румунії Нікушором Даном зауважив, що підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. За його словами, нову дату відзначатимуть щороку 31 серпня. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Візит українського президента передбачає зустрічі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном. Крім того, глава держави відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

