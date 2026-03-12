Президент розповів, чи отримала Україна всі ракети для Patriot за домовленостями «Рамштайну»

Зеленський наголосив, що досвід України у протидії дронам-камікадзе «шахед» є унікальним

Україна вже отримала частину ракет для Patriot за домовленостями «Рамштайну», але не всі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Румунії Нікушором Даном, передає «Главком».

Напередодні президент Зеленський зауважив, що ракети PAC-3, які Німеччина погодилася передати Україні під час останнього засідання у форматі «Рамштайн», надійшли 10 березня.

Зеленський підкреслив, що досвід України у протидії дронам-камікадзе «шахед» є унікальним. За його словами, навіть великі запаси дорогих ракет можуть швидко вичерпатися під час масованих атак, тому світ дедалі більше цікавиться українським досвідом боротьби з такими загрозами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів. Серед них: спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією; рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та спільна заява між Україною та Румунією щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Зокрема, президент під час спільної пресконференції з главою Румунії Нікушором Даном зауважив, що підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. За його словами, нову дату відзначатимуть щороку 31 серпня.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Візит українського президента передбачає зустрічі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном. Крім того, глава держави відвідає центр з підготовки пілотів F-16.