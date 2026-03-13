Зеленський назвав підготовку до переговорів «Санта-Барбарою»

Зеленський: Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці

Україна, як зазначив Зеленський, готова провести переговори у будь-якій із запропонованих країн

Президент України Володимир Зеленський назвав підготовку до переговорів «цілою Санта-Барбарою». За його словами, зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки», – наголосив президент.

Україна, за словами президента, підтвердила готовність прибути на переговори до Маямі або Вашингтона – залежно від того, який варіант оберуть США.

Водночас російська сторона запропонувала інші місця для зустрічі – Туреччину чи Швейцарію, однак ці пропозиції американська сторона не підтримала. Україна ж, як зазначив Зеленський, готова провести переговори у будь-якій із запропонованих країн – у США, Туреччині, Швейцарії або навіть в ОАЕ.

«Залежить від американців. Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них», – підкреслив президент.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході.

До слова, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив.