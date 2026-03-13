Зеленський назвав підготовку до переговорів «Санта-Барбарою»

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський назвав підготовку до переговорів «Санта-Барбарою»
Зеленський: Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці
фото: Офіс президента

Україна, як зазначив Зеленський, готова провести переговори у будь-якій із запропонованих країн

Президент України Володимир Зеленський назвав підготовку до переговорів «цілою Санта-Барбарою». За його словами, зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки», – наголосив президент.

Україна, за словами президента, підтвердила готовність прибути на переговори до Маямі або Вашингтона – залежно від того, який варіант оберуть США.

Водночас російська сторона запропонувала інші місця для зустрічі – Туреччину чи Швейцарію, однак ці пропозиції американська сторона не підтримала. Україна ж, як зазначив Зеленський, готова провести переговори у будь-якій із запропонованих країн – у США, Туреччині, Швейцарії або навіть в ОАЕ.

«Залежить від американців. Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них», – підкреслив президент.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході. 

До слова, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив. 

Зеленський назвав підготовку до переговорів «Санта-Барбарою»
Зеленський назвав підготовку до переговорів «Санта-Барбарою»
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

