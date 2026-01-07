Чим займатиметься Дмитро Кулеба? Президент приховав інформацію про майбутню посаду ексміністра

Під час останньої зустрічі президент та колишній урядовець домовилися визначити напрями подальшої взаємодії

Глава держави відмовився розповідати інформацію про роль ексочільника українського МЗС

Президент Володимир Зеленський відмовився говорити про майбутню посаду колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це заявив глава держави, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу посаду для ексурядовця глава держави відповів: «Не скажу».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

«Зустрівся з Дмитром Кулебою. Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії», – розповідав президента.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили завдання поточний рік та кадрові зміни в МЗС.

За словами президента, Сибіга найближчий часом представить відповідні кандидатури, аби провести кадрові зміни в дипломатичному корпусі. «Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення», – каже він.

До слова, президент України заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками».

Зеленський наголосив на ефективності роботи Сибіги та підкреслив, що задоволений результатами діяльності зовнішньополітичного відомства.