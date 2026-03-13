Головна Країна Політика
Зеленський прибув до Франції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський прибув до Франції
Президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого миру
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Глава держави проведе перемовини з французьким лідером в Єлисейському палаці

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Тут він зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Як повідомлялося, зустріч двох лідерів відбуватиметься в Єлисейському палаці. Серед ключових тем – посилення підтримки України та тиск на Росію.

«Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її тіньовим флотом», – повідомляв Єлисейський палац.

Крім того, президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого і тривалого миру, а також підіб’ють підсумки зобов’язань «коаліції охочих» про гарантії безпеки для Києва.

Після зустрічі політики поспілкуються з пресою, а потім продовжать перемовини тет-а-тет.

Нагадаємо, французький лідер застеріг союзників від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах агресора. Макрон акцентував на тому, що заклики деяких лідерів «прийняти умови Росії» звучать на тлі безперервних атак Москви на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На думку президента, відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розставив крапки над «і» у питанні залучення західних сухопутних сил до війни в Україні. Політик наголосив, що попри готовність допомагати, союзники дотримуються чітких рамок, аби уникнути прямого зіткнення з Росією.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що блокада Ормузької протоки та зростання світових цін на нафту не є підставою для скасування санкцій проти Росії. Заява Макрона пролунала на тлі дискусій про можливе пом’якшення санкцій проти російської нафти через різке зростання цін на енергоносії.

