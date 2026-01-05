Головна Країна Політика
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
Зеленський провів зустріч із Кулебою
фото: Zelenskiy / Official

Президент обговорив ситуацію навколо України з Кулебою

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Зустрівся з Дмитром Кулебою. Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!», – повідомив Зеленський.

Кулеба повертається до команди України
Кулеба повертається до команди України
фото: Zelenskiy / Official

Нагадаємо, колишній голова МЗС Дмитро Кулеба розповідав, якою була його робота у команді президента Володимира Зеленського та чому він пішов у відставку.

«Ти розумієш, що ти працюєш у команді, розумієш, що ось тут твої червоні лінії, за які ти гризешся і які захищаєш. А ось тут треба проявляти гнучкість, щоб робити те, що ти вважаєш корисним. І, в принципі, поки цих червоних ліній якось дотримувалися, ми співіснували в команді», – зазначив Кулеба.

«Я завжди казав, що залишу пост міністра у двох випадках: перший – якщо президент про це попросить, бо він мене кликав на цю посаду, він і має повне право з неї звільняти. Другий – якщо я буду категорично не згоден із суттю зовнішньої політики і тим, як вона адмініструється. Стався перший випадок», – розповів ексмністр.

Він зауважив, що його «попросили піти» до того, як він дійшов до стану категоричної незгоди.

