Звільнено заступника голови Нацсоціальної сервісної служби

Кабмін звільнив Віктора Канцурака

Уряд звільнив Віктора Канцурака з посади заступника голови Національної соціальної сервісної служби України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Зокрема, Канцурака призначила заступником голови Державного агентства водних ресурсів України.

Також погоджено призначення:

Бігуна Віталія Віталійовича головою Броварської районної державної адміністрації Київської області;

Горіна Олександра Дмитровича головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області;

Сташківа Андрія Борисовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

Свистуна Романа Васильовича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Що відомо про Канцурака

Освіта:

1994 р. – Міжнародний інститут управління бізнесу та права за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «економіст».

1999 р. – Донецький державний університет за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».

2012 р. – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління за спеціальністю «Екологія», кваліфікація «спеціаліст-еколог».

Кандидат філософських наук.

Трудова діяльність:

25.04.2016 – до 03.2017 рр. – заступник міністра екології та природних ресурсів України.

16.03.2017 – до 03.11.2021 рр. – заступник голови Державної екологічної інспекції України.

12.10.2019 – до 20.11.2019 рр. – т. в. о. голови Державної екологічної інспекції України.

10.11.2021 – до 31.10.2024 рр. – державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України.

01.11.2024 – призначений на посаду першого заступника Голови Національної соціальної сервісної служби України.

17.11.2025 – призначений на посаду заступника голови Національної соціальної сервісної служби України.

Раніше уряд призначив Анастасію Софієнко заступницею міністра освіти і науки. З відкритих джерел відомо, що Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.