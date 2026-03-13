Звільнено заступника голови Нацсоціальної сервісної служби
Уряд звільнив Віктора Канцурака з посади заступника голови Національної соціальної сервісної служби України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».
Зокрема, Канцурака призначила заступником голови Державного агентства водних ресурсів України.
Також погоджено призначення:
- Бігуна Віталія Віталійовича головою Броварської районної державної адміністрації Київської області;
- Горіна Олександра Дмитровича головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області;
- Сташківа Андрія Борисовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації;
- Свистуна Романа Васильовича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Що відомо про Канцурака
Освіта:
- 1994 р. – Міжнародний інститут управління бізнесу та права за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «економіст».
- 1999 р. – Донецький державний університет за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».
- 2012 р. – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління за спеціальністю «Екологія», кваліфікація «спеціаліст-еколог».
- Кандидат філософських наук.
Трудова діяльність:
- 25.04.2016 – до 03.2017 рр. – заступник міністра екології та природних ресурсів України.
- 16.03.2017 – до 03.11.2021 рр. – заступник голови Державної екологічної інспекції України.
- 12.10.2019 – до 20.11.2019 рр. – т. в. о. голови Державної екологічної інспекції України.
- 10.11.2021 – до 31.10.2024 рр. – державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України.
- 01.11.2024 – призначений на посаду першого заступника Голови Національної соціальної сервісної служби України.
- 17.11.2025 – призначений на посаду заступника голови Національної соціальної сервісної служби України.
Раніше уряд призначив Анастасію Софієнко заступницею міністра освіти і науки. З відкритих джерел відомо, що Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
