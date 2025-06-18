Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради
Посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці привласнили майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним
фото: СБУ

Ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили в Одесі схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для поховання загиблих захисників України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, учасники оборудки привласнювали майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним. Як встановило розслідування, до схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.

Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради фото 1

Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради фото 2

Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за ⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше працівники ДБР спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. Організатори штучно створювали умови для перемоги «потрібної» компанії у державних тендерах.

Читайте також:

Теги: СБУ Одеса міськрада корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації «Павутина» та її результат
Операція «Павутина». Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?
1 червня, 20:07
Правоохоронці обвинувачують ексголову Держфіскальної служби в отриманні хабаря на сотні мільйонів гривень
Насіров, який намагався мобілізуватися під час суду, розповів, коли піде у військо
21 травня, 10:18
У разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб
На Донеччині чоловік шпигував за ЗСУ заради стосунків із окупанткою
22 травня, 10:12
Міноборони РФ звітувало, що загоряння було ліквідовано
Міноборони РФ відреагувало на спецоперацію «Павутина»
1 червня, 19:47
Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет
СБУ оприлюднила деталі операції «Павутина»: Росія втратила третину стратегічних літаків
1 червня, 20:09
Зеленський: «офіс» нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії
Офіс операції «Павутина» знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ – Зеленський
1 червня, 21:40
СБУ уразила за день одразу п'ять військових аеродромів РФ (оновлено)
СБУ уразила за день одразу п'ять військових аеродромів РФ (оновлено)
1 червня, 16:24
Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ
Одесит організував розкрадання 6 млн грн на постачанні продуктів для ЗСУ
Вчора, 12:47
Поліція фіксує пошкодження у Софійському соборі внаслідок обстрілу у ніч на 10 червня 2025 року
Російські окупанти пошкодили Софійський собор та Одеську кіностудію (фото)
10 червня, 12:06

Новини

Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради
Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради
Схема на мільйони на реабілітації наркозалежних. Депутатка з Одеси отримала підозру
Схема на мільйони на реабілітації наркозалежних. Депутатка з Одеси отримала підозру
Одесит організував розкрадання 6 млн грн на постачанні продуктів для ЗСУ
Одесит організував розкрадання 6 млн грн на постачанні продуктів для ЗСУ
Окупанти атакували Одесу: зʼявилися фото руйнувань
Окупанти атакували Одесу: зʼявилися фото руйнувань
Одесу масовано атакували «шахеди»: є постраждалі
Одесу масовано атакували «шахеди»: є постраждалі
В Ізраїлі внаслідок ракетної атаки загинула родина з Одеси
В Ізраїлі внаслідок ракетної атаки загинула родина з Одеси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
47K
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
11K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7684
Момент істини для Трампа
6221
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua