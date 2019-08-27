Двом сенаторам США відмовили у в'їзді у Росію



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Раніше Джонсон критикував президента Росії Володимира Путіна.

Сенатору від Демократичної партії, члену комітету сенату з міжнародних відносин Крісу Мерфівідмовили в отриманні в'їзної візи до Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський сенатор від штату Вісконсін Рон Джонсон заявив, що влада РФ відмовила йому у видачі візи для поїздки в складі делегації Конгресу.

Раніше Джонсон критикував президента Росії Володимира Путіна.

Зазначається, що Рон Джонсон повинен був відвідати Росію в складі двопартійної делегації і планував провести консультації з російськими чиновниками, американськими бізнесменами та організаціями громадянського суспільства.

А з якою метою Кріс Мерфі хотів приїхати в країну, не повідомляють.