До України прибув міністр оборони Литви

Міністр Кащюнас повідомив, що Литва виділила допомоги Україні на 20 млн євро більше, ніж планувалося

Лаурінас Кащюнас уже встиг провести зустріч із Зеленським

Сьогодні, 10 квітня, до України прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він уже встиг провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку Литви. Про це повідомляє LRT.

«Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна і гарна зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення», – заявив він.

За його словами, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.

Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.

«Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість, але нам ще потрібно розібратися з правовими рамками, і будемо поставляти безпілотники українцям, які потім будуть випробовуватися на полі бою», – сказав Кащюнас.

Як повідомлялося, Литва закупить для України близько 3 тис. литовських FPV-дронів на €2 млн. На сьогодні Литва надала Україні понад €1 млрд допомоги, половина з якої – це військова допомога. Литва розпочинає програму реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також сприятиме розбудові відповідної інфраструктури у Львові, Житомирі та Дніпрі, на що спрямує із різних джерел близько €15 млн.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною.