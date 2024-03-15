Ще одна країна ЄС приєдналася до коаліції з розмінування України

Коаліцію з розмінування України затвердили Литва і ще 20 країн

Ще одна європейська країна допоможе Україні розміновувати території

Греція приєдналася до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території. Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

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Анушаускас подякував Греції за приєднання до коаліції з розмінування, яку очолюють Литва та Ісландія. «Ми повинні продовжувати посилати чіткий сигнал про нашу тверду рішучість продовжувати підтримувати Україну», – наголосив він.

Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що у рамках коаліції з розмінування Литва надасть українській армії бронетранспортери і виділить 1,2 млн євро на програму підтримки НАТО у сфері розмінування.

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До слова, Сполучені Штати Америки надали Україні нову партію автомобілів та спеціальної техніки для розмінування деокупованих регіонів країни. Зазначається, що передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп для розмінування, щоб прискорити відновлення деокупованих регіонів.

Нагадаємо, Угорщина приєдналась до коаліції з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України. Коаліція була створена під час наради країн-членів НАТО у Брюсселі.

Як раніше повідомлялося, Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що глобальна операція з розмінування може тривати впродовж декількох років, адже навіть зараз вони стикаються зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.