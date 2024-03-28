Литва знайшла варіант, як боляче вдарити про експорту продукції з Росії та Білорусі

Литва вимагає обмежити імпорт продуктів харчування з Білорусі та Росії до ЄС

Вільнюс закликає Європейську комісію обмежити імпорт продуктів харчування з Білорусі та Росії. Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Литви Вітаутас Абукаускас. За його словами, потрібні серйозніші обмеження крім заборони на ввезення зерна.

«Литва вже посилила контроль за імпортом зернових із Росії та інших країн підвищеного ризику – перевіряється кожен вагон чи автомобіль, як для зернових, призначених для литовського ринку, так і для зернових через порт Клайпеди. Ми повинні діяти спільно, тому що рішення окремих країн ЄС щодо обмеження імпорту не дадуть бажаного ефекту, оскільки продукти харчування, зокрема зерно, можна вільно ввозити до інших країн ЄС», – зазначив заступник міністра сільського господарства Литви.

Заступник міністра привітав пропозицію Єврокомісії підвищити митні збори, які застосовуватимуться до зерна, олійних культур і продукції, що імпортується з Росії та Білорусі, але підкреслив, що масштаби проблеми набагато більші.

«Подана пропозиція до Єврокомісії є дуже важливою, але це лише перший крок у подальшому обмеженні доступу сільськогосподарської та харчової продукції країни-агресора та її союзника на внутрішній ринок ЄС», – сказав Вітаутас Абукаускас.

20 березня міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до ЄС із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС. У зверненні до єврокомісарів, ініційованому Литвою, також міститься прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження було ефективно реалізовано на всій території ЄС.

За інформацією Міністерства сільського господарства Литви, пропозиція буде представлена у Європейській раді на зустрічі міністрів сільського господарства країн Північної Європи та Балтії, яка відбудеться у 2024 році.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною. Про це повідомляє литовський мовник LRT.