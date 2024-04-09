Розміщення німецьких військових у Литві: нові деталі операції, що дратує росіян

Міністр оборони Касчюнас: розміщення військових ФРН у Литві коштуватиме €800 млн

Перекидання та розміщення в Литві на постійній основі бригади Збройних сил Німеччини коштуватиме Вільнюсу €800 млн, повідомив міністр оборони країни Лаурінас Касчюнас. За його словами, наразі проводяться розрахунки та розподіл витрат.

«Встановлено фінансове спрямування всього масштабного процесу. Це €800 млн», – сказав міністр.

Міністр прямо не дав відповіді на питання щодо конкретизації вартості військової та цивільної складових проєкту. «Наразі у стадії розрахунків та розподілу необхідних витрат між Литвою та Німеччиною, тому поки що конкретні цифри називати не станемо», – зазначив він.

Як стало відомо, 8 квітня у Вільнюс прибула перша група військових із приписаної до Литви бригади Бундесверу. До складу групи планування входять 20 військовослужбовців. Їм разом із представниками Литви доведеться працювати над подальшими практичними кроками передислокації. Очікується, що у жовтні склад групи поповнять ще 150 осіб.

Як повідомлялося, командування Бундесверу вирушає для підготовки до розгортання німецької бригади в Литві, бригада має посилити східний фланг НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір відправити на завдання близько 20 солдатів. Вони також створять умови для розгортання додаткових солдатів. За даними Міністерства оборони Німеччини, попереднє командування вирушає в Литву разом із начальником штабу сухопутних військ генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом. У Вільнюсі перші сили Литовської бригади зустрічатиме нещодавно призначений міністр оборони Литви Лаурінас Кацюнас.

Тим часом, російська влада занепокоєна, що у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці, які проводитимуть навчання та збори у балтійській країні. Про це сказав прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує а «Інтерфакс».

У виданні повідомили, що Пєсков каже, що реакція на подібні дії має бути рішучою, адже це загроза для безпеки Росії.