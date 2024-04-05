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Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України
Безпілотники мають прийти на фронт цього року
фото: Михайло Федоров/Telegram

Міноборони Литви закупить для ЗСУ близько 3 тис. литовських FPV-дронів

Литва закупить для України близько 3 тис. литовських FPV-дронів на €2 млн. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте під час пресконференції зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у п'ятницю, 5 квітня.

«Ми домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно на €2 млн через міністерство оборони близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, які, сподіваюся, мають прийти на фронт цього року», – заявила глава литовського уряду.

Шимоніте наголосила, що на сьогодні її країна надала Україні понад €1 млрд допомоги, половина з якої – це військова допомога. Вона додала, що Литва розпочинає програму реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також сприятиме розбудові відповідної інфраструктури у Львові, Житомирі та Дніпрі, на що спрямує із різних джерел близько €15 млн.

Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Литви привітав пропозицію Єврокомісії підвищити митні збори, які застосовуватимуться до зерна, олійних культур і продукції, що імпортується з Росії та Білорусі, але підкреслив, що масштаби проблеми набагато більші.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною.

Також Литва також разом з усім Євросоюзом не визнає результати фальсифікованої процедури виборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України. За словами глави литовської дипломатії, ця процедура не була ні чесною, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону. 

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Теги: міністр Литва військова допомога Україна безпілотник

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